中華職棒／震撼彈！彭政閔驚傳卸任總教練　中信兄弟平野惠一上台

不是戰績因素！中信兄弟極力慰留彭政閔　健康因素是辭職最大主因

▲中信兄弟領隊劉志威在今（29日）受訪時表示，「球團仍希望彭政閔持續擔任主帥一職，但彭政閔最終因健康因素婉拒，改由平野惠一接任。」（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟領隊劉志威在今（29日）受訪時表示，「球團仍希望彭政閔持續擔任主帥一職，但彭政閔最終因健康因素婉拒，改由平野惠一接任。」（圖／吳政紘攝）

記者張志宇/綜合報導

中信兄弟球團在今（29日）宣布原主帥彭政閔卸任，轉擔任二軍總教練兼農場主管，也讓外界猜測彭政閔是否因戰績因素下台，對此消息領隊劉志威也在受訪時表示，「球團仍希望彭政閔持續擔任主帥一職，但彭政閔最終因健康因素婉拒，改由平野惠一接任。」

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領隊劉志威透露，「在球季結束時，球團依舊希望彭政閔持續接任一軍總教練，但彭政閔在綜合考量、身體因素，在與醫生、球團、家人討論後，才決定卸下主帥一職，改由平野惠一接任。」

本季中信兄弟在彭政閔帶領下，在94場執教中，交出47勝、43敗、勝率0.522的戰績，對此領隊劉志威直言，「彭政閔在戰績有一定水準，在考慮教練團異動時，球團還是以續約彭政閔為首，球團秉持尊重彭政閔意見，並不是因為戰績不佳才決定換主帥。」

兄弟上一次由外籍教練執掌兵符，要回到2019年，當年美國籍教練伯納帶兵120場，帶領球隊打出62勝、56敗、2和，勝率0.525的成績，平野惠一也將成為兄弟隊史第4位日籍主帥（榊原良行在2004年為代理總教練不列入），隊史第7位外籍總教練。

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