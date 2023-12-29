破獲史上最大宗大麻走私　海巡海上追擊油輪運毒

海巡署偵防分署北門查緝隊掌握不法集團欲利用河道搶灘走私毒品來臺牟利情資，經報請橋頭地方檢察署楊翊妘檢察官指揮偵辦，在今年12月9日至12日，於高雄西北方外海查獲運毒管筏載運大麻毒品221公斤、海漂大麻毒品1,159公斤，並於興達港外海攔截蒙古籍運毒油輪母船乙艘，全案查獲二級毒品大麻1,381公斤及國籍犯嫌3人，外國籍犯嫌7人，全案依違反「毒品危害防制條例」移送橋頭地檢署偵辦。
記者鄭婷襄／綜合報導
偵防分署表示，專案小組歷經3個月執行各項偵查蒐證，掌握涉案人員及船筏動態，在今年12月9日依據檢察官指揮，並由海巡署第六巡防區統合勤務，納編偵防分署臺南、偵防查緝隊、艦隊分署第八（澎湖）、第四（臺南）海巡隊、第五（高雄）海巡隊、南部分署第一一岸巡隊及警政署刑事局電信偵查大隊第三隊、高雄市警局岡山、湖內、鹽埕分局、臺南市警局第四、第五、第六、學甲分局、嘉義市刑大、臺中市警局霧峰分局、臺北市警局北投分局等單位組成專案小組，10日凌晨於高雄西北方外海登檢台南市籍「南○筏」管筏，船上當場查獲4大袋第二級毒品大麻221.7公斤。
又於翌（11）日在該管筏疑似接駁海域，發現漂流無人救生艇及拖繩上載有20袋相同外包裝之物品載浮載沉，經帶回清點後總重達1,159.3公斤，專案小組經研析後掌握外國籍油輪為這次運毒母船，遂即調派巡防艇前往登檢攔截帶返調查，成功瓦解母船運毒，小船接駁搶灘之犯罪模式。
全案共計查獲第二級毒品大麻1,381公斤，總市價高達新臺幣35億元，若捲成大麻菸約可供280萬人次吸食；海巡署偵防分署指出，依過往在年底聖誕慶典及跨年活動期間，毒品市場需求度高，且近年大麻有取代其他毒品為主流趨勢，不法集團走私大量大麻牟取暴利，如該批毒品流入市面，將嚴重影響社會治安及國人健康。