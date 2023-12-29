國台辦指五月天事件是民進黨造謠 陳建仁：中國假消息已國際認證
外媒報導，「五月天」遭中國施壓，要在臺灣大選前表態支持「一個中國」政策，不過國台辦回應駁斥是假消息？國台辦並指出，五月天事件，是引述臺灣機構相關文件，質疑是民進黨蓄意造謠。對此，行政院長陳建仁今（29）日到桃園視察郵政物流園區時回應表示，中國以假消息攻擊世界各個國家，早已經是國際認證，他也呼籲國人，對於中國介入台灣選舉，務必提高警覺，不要落入中國的陷阱。
記者李春台／桃園報導
陳建仁表示，大家都知道「五月天」是全球知名的樂團，而且深受大家的喜愛，在臺灣自由、民主、多元、開放的文化之下，他們創作的量能很受人驚豔，我們也希望大家繼續為「五月天」加油，讓他們能夠繼續努力，為歌迷們創造更多好的音樂。
陳建仁指出，中國以假消息攻擊世界上各個國家，都已經是國際認證，在這一段期間，對於中國的介選，國安單位都已經有持續密切了解，而且都在掌握當中，檢調單位也積極地在偵查當中。
陳建仁最後呼籲，提醒國人，在這一段期間，要對中國的介選，務必要提高警覺，不要落入中國的這個陷阱；更重要的，大家都要珍惜我們臺灣得來不易的民主，不要成為中國介選的幫凶。
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