台股封關攻勢熄火！萬八還差臨門一腳 台積電超扼腕差1元創高
美股28日四大指數走勢分歧，道瓊指數再創收盤歷史新高，台北股市今（29）日封關攻勢熄火，終場上漲20.44點，收在17930點，距離萬八還差臨門一腳。權值王台積電收平盤，股價593元，差1元創新高。封關日盤面焦點包括AI PC族群、散熱模組以及觀光股。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上漲53.58點，或0.14%，以37710.10點作收；標準普爾500指數小漲1.77點，或0.04%，收4783.35點；科技股那斯達克指數小跌4.04點，或0.03%，收15095.14點；費城半導體指數下跌5.91點，或0.14%，收4208.68點。
台北股市今日走勢震盪，加權指數以17893點開出，盤中觸及17945點再創波段新高，終場上漲20.44點，收在17930點，漲幅0.11%，成交金額新台幣2672億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電收平盤，股價593元，差1元創新高。
今日盤面焦點AI PC族群紅通通，奇鋐、廣達、緯創、仁寶、雙鴻漲約1至6%；英特爾強攻業界最先進的浸沒式散熱技術，並擴大與廣運、雙鴻等台廠合作，帶旺散熱模組股價紅通通，尼得科超眾強攻漲停，奇鋐、廣運、建準、雙鴻上漲1至6%。
觀光股今日輪漲強攻，其中富野亮燈漲停，亞都、夏都、燦星旅、燦星網、五福、南仁湖、易飛網、鳳凰、劍湖山勁揚2至9%。