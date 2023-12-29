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謝金晶10個月前重摔「下巴骨裂」近況曝光！臉頰驚現恐怖喀喀聲

▲謝金晶今年2月因遛狗跌倒，造成下巴嚴重骨裂、臉蛋變形，本人親曝近況，當場還示範了可怕的喀喀聲嚇壞大家。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲謝金晶今年2月因遛狗跌倒，造成下巴嚴重骨裂、臉蛋變形，本人親曝近況，當場還示範了可怕的喀喀聲嚇壞大家。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

歌手謝金晶今年年初發生遛狗跌倒的意外，造成下顎嚴重骨裂，雖然經過努力的復健與休養，至今仍保有後遺症，也引發外界擔憂。今（29）日謝金晶亮麗現身錄製《料理之王》時受訪坦言，目前確實還會有些疼痛，對於生活或是工作上都有影響，謝金晶還當場示範了可怕的喀喀聲，嚇壞眾人。

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謝金晶今日在節目重現與爸爸均有連結的菜色，包含夜市牛排、薑汁番茄、番茄蛋炒飯以及電影《雞排英雄》最經典的美食四神湯，帶領大家一同回憶爸爸豬哥亮故事。

▲謝金晶。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲謝金晶（中）帶著新歌〈搶頭香〉上節目，與主持人志銘（左）、暖心首席主廚JESSE（右）一同重現爸爸料理。（圖／記者嚴俊強攝影）
談到今年2月份受傷意外，謝金晶坦言，在季節交替時候，她的顳顎關節（俗稱：下巴關節）就會疼痛，吃東西、唱歌都會受到很大的影響，接著還當場示範恐怖的咬合喀喀聲，就像半夜在磨牙的聲音，嚇得一旁的主持人志銘直呼，「真的很大聲耶！」

謝金晶說，就連在拍宣傳照時，攝影師都忍不住和她說，「我覺得妳跌倒，好像有一點點影響到妳的臉耶，笑容有一點不太像以前的樣子。」醫師也告知她，必須等到完全修復，才可以張大嘴巴，否則骨頭就有可能裂開。所幸，謝金晶現在復原狀況良好，雖然有傷疤，但剛剛好在下巴最下緣的位置，算是不幸中的大幸，也呼籲大家「出門遛寵物真的要小心！」

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