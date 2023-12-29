名下4筆土地遭爆養地炒作　柯美蘭：幫助自耕農竟被對手攻擊

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柯美蘭並提到，我國《國土計畫法》即將在114年5月1號生效，屆時非都市計畫區內，農牧用地將難以變更為建地，個人持有之茄苳段土地皆非在都市計畫區內，不可能在短短1年半內變更為建地，柯美蘭表示，她沒有要在《國土計畫法》上路前出售土地的計畫，屆時這四塊山坡保育區的土地，會繼續維持現狀，並沒有任何開發的價值。
柯美蘭強調，因應新竹地區用電需求，約莫在10幾年前，台電在這片土地上設立一座高壓電塔，為了新竹發展需要跟民生用電需求，柯家並沒有反對台電在土地上設立高壓電塔，柯美蘭在記者會上發問：「如果我真的要炒地、養地，會同意在土地上面有嫌惡設施嗎?」
柯美蘭同時也表示疑慮，中選會會將候選人財產申報上的地號去識別化，以保護個人隱私，因此單從中選會的公開資料是無法知道地號的，她諮詢過專家，理論上無法從個人資料查詢到地號，為何網軍側翼會知道茄苳段土地的地號？很難不讓人懷疑執政黨洩漏資料給側翼去做政治攻擊，倘若如此，選舉選到失去格調，真令人感到作嘔。
柯美蘭提到購地緣由，因為柯爸爸的學生為自耕農，該學生認識某家境困難、無還款能力的老人家，為協助這個家庭度過難關，學生找柯爸爸一起買下這塊沒有人要的土地，最後由柯美蘭出錢，與該位先生共同持有土地，多年來土地也是由該位自耕農管理，我並沒有多過問，沒想到一個善良的舉動，在選舉時會變成對手攻擊的材料。
最後，柯美蘭表示，過去32年在醫院、學校兢兢業業、勤懇工作，身為公務員，繳稅更是從未少過，一切經得起大家檢驗與查證，若有炒地獲利意圖，一般人不會買在香山茄苳段，十多年來新竹蓬勃發展，要炒房應該會有更多選擇。
柯美蘭最後表示，請側翼名嘴停止惡意抹黑攻擊，也請親綠人士不要知法違法，為了贏得勝選不擇手段，她相信選舉還是要秉持正直與善良，請停止所有對柯美蘭的抹黑攻擊。
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