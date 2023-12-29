立委李昆澤問政成績亮眼　爭取預算超過2700億

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勞工出身的李昆澤，非常注重勞工權益，爭取政府撥補勞保，已爭取連續撥補五年，2020年200 億、2021年220 億、2022年300 億、2023年450 億、特別預算300億、2024年1200 億的預算，並且要求政府負起最終支付責任，讓勞工退休免煩惱，同時他也提高補助職業工會行政補助。另外，他成功推動有薪產檢假，提案通過陪產檢假與陪產假並計7天，讓勞工朋友有更好的育兒條件。
身為客家女婿的李昆澤也很掛心客家文化的推動及保存，為改變都市客家資源不足的情況，提案修改客庄認定條件，為都市客家爭取更多資源，並全力爭取客委會補助1650萬，建置客語沉浸式非營利幼兒園，爭取550萬規劃設計經費、7262萬工程經費改造三民一號公園成為盤花公園，以及客家特色兒童遊戲場1203萬，讓客家文化得以傳承，有最重要的基地。
對於高雄的交通發展，李昆澤推動改善鼎金交流道，爭取11億3000萬的經費，新建三匝道+擴寬兩匝道，紓解鄉親塞車之苦，並且打造大三民運輸路網，成功爭取黃線捷運1442億，目前土建及軌道工程已動工，也爭取紫線可行性評估2000萬元，同時爭取211億環狀輕軌建設，讓輕軌成圓全面啟動，佈建更安全、便捷的交通運輸網絡。
隨著鐵路地下化第一階工程完工(總經費998.69億)，李昆澤全力推動沿線全長15.37公里、71.3公頃的土地無償撥用作為綠園道，並成功爭取經費42.34億建設經費，讓環境更好更讓高雄市負擔減少。並且陸續完成自立、自強、大順、中博陸橋拆除及中華地下道填平，中央補助經費4.38億。九如陸橋拆除爭取補助1億0675萬，新建補助至少3.6億元，完成三民區城市縫合，打通市區道路。
高雄火車站建設逐步完成，李昆澤說，要全力推動高雄火車站大商圈時代，與在地四大商圈相輔相成，讓商圈更加活絡。近年來，他每年爭取車站四大觀光商圈補助100萬行銷經費，明年將擴大爭取500萬，擴大商圈行銷，促進商業發展與活力，同時他也向台鐵爭取空地，作為停車場地使用，改善三鳳中街商圈、後驛商圈及中都地區的停車空間。更向中央爭取6億3800萬，建設本和里停車場、十全立體停車場、光武國小停車場、民族一路公1停車場、高雄高工附設立體停車場等，大大改善停車空間不足問題。
李昆澤說，為了讓大家免受淹水之苦，歷年來爭取2億8千萬經費，推動六大滯洪池，包括鼎金交流道下滯洪池、金獅湖、寶業生態滯洪池、十全滯洪池、本和里滯洪池、本安生態滯洪公園等，平時是市民休憩的公園，汛期能滯洪！讓所有市民有更多的休憩空間，同時也保護鄉親生命財產安全。同時，也爭取中央至少補助2億元，建設新三民運動中心，打造全年齡的大三民新運動休閒環境！