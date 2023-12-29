新竹客運19條桃園市區公車年底停駛　元旦起亞通客運無縫接軌

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受限於全國大客車駕駛普遍短缺情形下，交通局與亞通客運多次協調營運班次數，以不影響多數民眾搭乘權益為原則，惟礙於駕駛工時調配問題，已盡力維持現行班次數，並調整路線發車時刻，例如，行駛中豐路之公車路線有5616、5617、5644、5653及5671等路線，該等路線於班次時刻上進行整合微調盡量滿足尖峰時段班距需求，詳細時刻揭露於桃園公車動態資訊系統網站，（https://ebus.tycg.gov.tw/Taoyuan/Dybus.aspx）查詢，交通局後續持續視實際乘車運量滾動檢討。
交通局長張新福表示，亞通客運接手營運皆積極配合維持既有路線服務水準，將路線恐無人接手之困境，對市民造成的影響降到最低，亞通客運為「台灣愛巴士交通聯盟」之企業體之一，承接新竹客運之19條路線後，大幅拓展服務範圍，成為桃園市區客運路線數第二多的公司，相信可逐步為桃園市市區客運帶來新風貌。
交通局指出，為使客運業者永續經營，將持續改善市區客運業經營環境，包含調整其每公里合理營運成本及運價，連動增加營運虧損補貼、運票差補貼，可大幅改善受疫情期間影響之客運公司經營環境，並整合市府資源積極協助客運公司招募駕駛，期盼即早恢復疫前公車運能，以提供市民更便利的大眾運輸服務。