總統辯論會明登場 柯競辦：攻賴誠信問題、侯新北治安差
2024總統大選唯一一場辯論會將於明日下午舉行，柯文哲競辦主任周榆修今（29）日表示，辯論會的砲火一定會比政見發表會猛烈，在攻擊面，民眾黨總統候選人柯文哲將針對民進黨財政紀律、居住正義等議題，另外新北市社會事件頻傳，柯也會質疑國民黨總統候選人侯友宜的治理能力。
記者呂炯昌／台北報導
2024總統大選辯論會明日下午2點將由公視轉播，今日下午3黨候選人推派代表到公視攝影棚勘查場地。針對是否會擔心在辯論會中遭到藍綠邊緣化，周榆修受訪時表示，他們不會擔心這個問題，從三場政見會下來，大家可以看得出來，不管對藍還是對綠，民眾有相當程度都希望走出不一樣的路，成為第三勢力發展的契機，辦論還是會有攻防，還是要回到政策跟政見部分。
媒體詢問辯論會聚焦哪些部分？周榆修表示，民進黨執政8年來「居住正義」是非常大的問題、政治人物的誠信，跟重大爭議事件面對爭議的態度，是重中之重，以及最近的社會問題，最近重大社會事件碰巧都發生在新北市，新北到底有沒有市長，大概這幾件事會被檢視。
國民黨侯友宜競辦發言人李利貞表示，侯友宜競選辦公室的辯論小組很早就準備，也會做好萬全的準備，前幾場政見發表會就已經針對社會關注的議題做出完整說明，明天一定全力以赴。
針對柯陣營可能猛攻「新北沒市長」，李利貞說，大家可以拭目以待。媒體追問有找侯的副手趙少康當辯論老師嗎？李利貞表示，趙少康是他們的副總統候選人，正副總統本來就合作無間，平常聊天時一定有交換意見。