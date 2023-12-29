郭彥均韌帶舊傷復發「無法動彈」面露猙獰！製作人嚇到急中斷錄影
由郭彥均主持的美食外景節目《大胃王來了！》日前邀請到楊佩潔和大胃王邵阿咩、IVY一起吃遍台中「瀑布系美食」，飯後大家還到台中最大的室內育樂中心玩樂，體驗彈跳床運動。怎料，郭彥均才跳第一下就發生意外，膝蓋舊傷復發，讓他躺在床上一動也不動，嚇得製作人趕緊中斷節目錄影。
記者詹鎰睿／綜合報導
郭彥均還原當下經過，原來當時跳起來落地的時候，因為彈跳床的反彈擠壓造成膝蓋挫傷，他說，原本膝蓋就因為以前打籃球斷掉十字韌帶，為了不影響工作，他才剛跟醫院預約好明年2月動刀，但敬業的郭彥均，為了節目好看還是拚盡全力的跳，沒想到才跳第一下就受傷，「我躺在那邊的時間，比我跳起來的時間還要長。」
郭彥均還笑著分享，自己連開刀復健的時間都要算好好，明年2月6日錄完《大胃王來了！》就會進醫院準備開刀，接著休息兩個禮拜後再錄。被問起休息時間夠嗎？郭彥均則說：「時間不夠也不行，養家辛苦，連受傷復原的時間都要算好。」
幸好郭彥均傷勢並不嚴重，還能開玩笑地說，「我們節目有保險對不對。」一跛一跛慢慢走，沒有影響到後面的錄影，才讓現場來賓與節目製作團隊鬆了一口氣。
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