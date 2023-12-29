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你用哪一本？教科書圖書館「回顧童年」　開放民眾自由閱覽

▲國家教育研究院教科書圖書館今（29）日正式揭牌，展出九年一貫至12年國教教科書。（圖／記者林志怡攝，2023.12.29）
▲國家教育研究院教科書圖書館今（29）日正式揭牌，展出九年一貫至12年國教教科書。（圖／記者林志怡攝，2023.12.29）

記者林志怡／台北報導

國家教育研究院今（29）日舉行「教科書圖書館揭牌典禮」。國教院院長鄭淵全表示，國際院教科書圖書館是全台台典藏教科書主題館藏最完善的圖書館，民眾會討論12年國教等教科書相關議題，圖書館開放後，可以讓民眾自由閱覽，他自己用的就是課程標準時代的教科書。

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鄭淵全表示，國教院教科書圖書館具有過去30年間的教科書館藏，原本是作為研究之用、位於國教院台北院區4樓，但從今年7月起，展開1、2樓的空間活化工程，最大的特點就是把教科書特色當作核心，重新塑造閱覽環境，讓圖書館變成民眾可以親近、使用的環境。

教科書圖書館1樓為「教科書主題展區」，除了展示現行國中、國小、高中職教科書外，也設有特色教科書區，提供國外曾得獎的優質教科書、群眾募資製作的教科書、跨國共構教科書等，還有台灣設計研究院「教科圖書設計獎」得獎教材。

此外，教科書圖書館還能看到日本殖民統治時期、民國初年教科書以及相關史料的復刻本，民眾也可以一覽教科書的歷史發展脈絡；圖書館2樓則是書庫區與閱覽區，收藏有個階段的課標課綱，以及九年一貫至12年國教教科書，同時提供豐富的海外教科書及研究參考用書。

▲國教院教科書圖書館揭牌。（圖／記者林志怡攝，2023.12.29）
▲國教院教科書圖書館揭牌。（圖／記者林志怡攝，2023.12.29）

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