巫苡萱亮超大悍馬愛車！遭問「平常有別人開嗎」戳中情傷差點爆哭
啦啦隊女神巫苡萱今年爆出與交往7年的圈外男友分手，但兩人依舊保持友好關係，還被媒體拍到有舊情復燃跡象。不過，巫苡萱日前在節目《綜藝新時代》亮出自家愛車時，卻被主持人阿翔戳中情傷，「平常是妳在開嗎？」讓她不禁想到前男友一事，差點淚崩。
記者詹鎰睿／綜合報導
由浩角翔起、籃籃主持的《綜藝新時代》本週邀請到楊繡惠、陳志強、巫苡萱、慈妹挑戰汽車維修工作。愛車的巫苡萱更趁著機會秀出她自豪的紅車四門悍馬車讓大家驚豔。
此時，阿翔扭扭捏捏地問：「平常是妳在開嗎？有別人開嗎？」，大方的巫苡萱則回答，「就是我開車而已。」還要阿翔不要心虛。結果阿翔竟直球對決：「好了！不再聊妳前男友了。」讓巫苡萱直呼快要哭了，籃籃在一旁驚呆表示，「我都不敢問，沒想到翔哥問了。」
職人在現場考驗大家路邊停車技術，沒想到率先挑戰的籃籃，因為車上沒有倒車顯影，完全倒不進停車格，還差點撞上後方車輛，過程超級恐怖。讓職人忍不住發問籃籃，「以前的教練，現在還在做嗎？」籃籃則尷尬笑回，「可能已經退休了！」職人當場吐槽，「可能教完妳就退休了！」讓籃籃哭笑不得。
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