景氣沒很好？台股全年卻能漲近27%　分析師解密「財富重新洗牌」

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啟發投顧分析師丁彥鈞表示，2023年全年大漲3793點，統計全年漲幅逾26.8%，較往年成績亮眼，主要是2022年因為經歷俄烏戰爭、高通膨、國內外升息等，加上疫情擴延，台股從年初萬八一路狂瀉超過4000點，全年跌幅22.4%。
由於2022年台股基期低，2023年高通膨與電子業庫存水位過高也逐漸得到緩解去化，再加上美股屢創新高、景氣谷底攀升，11月景氣燈號擺脫藍燈來到黃藍燈，利空因素消除，因此2023反彈幅度高、表現格外搶眼，可以用「否極泰來、步步高升」來形容，估2024將是嶄新的一年、復甦的一年。
丁彥鈞指出，由於美國升息到頂，市場預期2024年開始降息，資金回流股市，外資回頭買超台股，新台幣升值也將帶動指數上漲，再加上景氣復甦、電子股庫存去化得差不多，因此技術面顯示沿著均線往上、趨勢面向上，整個技術面是強的，再來籌碼面估外資將回頭買超台股，技術面、基本面、籌碼面都還滿樂觀的，因此預估2024年第一季也是樂觀態勢。
丁彥鈞表示，尤其一月有「元月效應」還有選舉行情，指數上漲機率高。不過投資人想知道，會不會1月13日選舉過後就沒有行情了？他並不這麼認為，因為明年底換美國總統大選，年底有機會期待選舉行情，因此當美股強、台股也不會太弱，台股因為有基本面也不會亂漲，因此選舉過後不會崩盤，反而有機會強勢到第四季。
另外，也有投資人想問，其實景氣看起來沒有很好，為什麼台股今年還能屢創波段新高？丁彥鈞認為是美股帶動的關係，美中貿易戰持續下，全世界經濟狀況沒有特別好，但因為財富重新分配與洗牌回到美國手上，才讓美股創新高，而陸股卻持續躺平谷底，代表美方大獲全勝、中國經濟則確實受到影響。
丁彥鈞說，台灣「選邊站」偏向美國，當美股表現好時，台股不會差到哪去，因此AI股成為今年台股亮眼不是沒有原因，台股超車港股也可想而知。所以，今年股民並不是隨便買隨便賺，因此如果買到大陸ETF相關的產品，也可能只能看別人賺，自己賠得很慘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。