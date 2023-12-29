溫室氣體減量及管理法施行細則修正！國家排放清冊發布時間提前
「溫室氣體減量及管理法」於今年2月15日修正為「氣候變遷因應法」，配合母法修正，環境部於今（29）日將「溫室氣體減量及管理法施行細則」修正為「氣候變遷因應法施行細則」，全文25條，自發布日施行。環境部表示，為接軌國際規範，將逐年公開國家溫室氣體排放清冊，這次經評估可行性後，將發布時間從每年12月31日提前至6月30日。
記者林志怡／台北報導
環境部說明，為接軌國際規範、逐年撰擬公開的「國家溫室氣體排放清冊」，在這次細則通盤檢討各部會統計作業的可行性後，將發布時間從每年12月31日提前至6月30日。
此外，環境部表示，細則明定中央目的事業主管機關應於每年9月30日前提出年度成果報告，倘未達所屬部門階段管制目標或評量指標，則應併同提出改善措施，中央主管機關則於每年11月30日前向行政院報告階段管制目標執行狀況。
地方政府方面，環境部表示，地方主管機關之減量成果，亦得透過減量執行方案年度成果報告之撰擬，在每年9月30日前送直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會後公開。
環境部也說明，這次細則修正主要補充氣候法「第二章政府機關權責」及「第三章氣候變遷調適」之細節性事項，包含中央及地方主管機關權責事項、減量及調適相關目標計畫方案評估記載內容、成果報告定期公開及管考改善、調適目的及基本原則、明定資訊公開落實公民參與等，以利氣候法的推動與執行。