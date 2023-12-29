NBA／溜馬Haliburton轟21分20助攻0失誤！史上第5人寫超狂紀錄

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同時，Haliburton成為了 NBA 歷史上第5位達成 20 次或以上助攻且無失誤的球員，前4名球員分別是 Kevin Porter（1978年）、John Lucas（1983年）、Rickey Green（1984年）和 Chris Paul（2016年）。
此戰溜馬隊的團隊命中率高達50.6%，Haliburton在賽後表示：「沒有隊友進球，你不會得到 20 次助攻，我最近在控球方面做得很糟糕，所以再次看到零失誤真的很高興。」
儘管溜馬在第三節一度領先25分，但公牛急起直追，甚至在第四節反超前，但Haliburton關鍵時刻挺身而出，連續投進3顆三分球，澆熄公牛反撲氣焰，最終帶領溜馬以120：104拿下勝利。
「今天早上Haliburton必須退出投籃訓練，因為他的背部很緊，」溜馬隊教練 Rick Carlisle 說。“考慮到Haliburton的情況，他還能出場比賽真的讓我感到意外，但我們擁有聯盟最好的醫療團隊。」
談到末節關鍵的三分冷箭，Haliburton 說：「人們總是期待我能成為這支球隊的終結者，也感謝隊友們信任我，在正確的時間和位置把球傳給我。」
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