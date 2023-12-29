李善均曾血淚控訴「被勒索900萬」 酒店女詐騙男人墮胎費惡行曝
以電視劇《我的大叔》、電影《寄生上流》走紅的南韓影帝李善均，本月不堪涉毒案壓力，27日早上被發現在車內尋短身亡，享年48歲，當初爆料的29歲酒店A女，過去黑歷史被起底，為一名疑似欺騙男人感情、涉犯詐欺罪的慣犯。
記者楊穎軒／綜合報導
李善均生前接受毒品調查時控訴，A女和另一名B女去年10月向他勒索3.5億韓元（約900萬元新台幣）封口費，A女昨（28）日抱著孩子現身仁川地方法院說明案情，全程不發一語，據韓媒報導，A女曾經透過一款多為20至30多歲上班族使用的交友APP，認識好幾名男性並發生性關係，後來以「我懷孕了，需要付墮胎費用」、「我要住院，孩子才能平安出生」等理由，向男方索取金錢。
報導指出，A女昨天抱的小孩是在1月左右出生，除了親生父親被威脅，A女還跟與她發生過關係的男性說：「你是親生父親，所以要支付子女撫養費，如果你不支付，我會把事實詔告天下！」其中一位男子半信半疑下做親子鑑定，拆穿A女謊言，並集結其他受害人委任律師對A女提告詐欺，有人已經遭騙數千萬韓元（約20萬元新台幣以上），被害者至少5人。
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