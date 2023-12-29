獨／李善均曾來台灣上班「累到崩潰也不煩助理」　自己去買星巴克

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南韓電影票房陸續在台成長，從2016年的《屍速列車》（台灣票房：3.76億元）到2017年的《與神同行》（台灣票房：5.13億元）的好成績有目共睹，韓國「CJ娛樂」2018年乘勝追擊把李善均、河正宇主演的電影《90分鐘末日倒數》拉到台灣搶先南韓做宣傳，這也是李善均首度來台灣；因為2位演員在韓知名度高，加上河正宇早在《90分鐘》之前就已來過台灣宣傳《與神同行：最終審判》，廣被台灣觀眾熟識，亦對他們十分好奇，不論新聞、社群效益，當年都引起許多相關討論；《90分鐘末日倒數》在南韓也創下167萬觀影人次的佳績。
《90分鐘末日倒數》當年在台的宣傳活動是由資深電影人黃孝儀負責，他聽聞李善均的消息後，過往回憶歷歷在目，比喻他就是在《我的大叔》裡飾演的「朴東勳」一樣溫暖有禮貌，「他知道我是那時候負責整個活動的人，我在飯店外面碰到他去買星巴克，只是短短的擦身相遇，他卻對我鞠躬說謝謝，從小地方就可以感受到李善均是一位善解人意的大叔，沒有明星架子，想買咖啡就自己去，在國外也不會要求保鑣跟著」。
不搭保母車趕高鐵跑宣傳 李善均、河正宇韓星史上第一人
事實上，黃孝儀引進韓國電影20逾年，接觸過大大小小的國外影人和工作團隊，包含全智賢、玄彬、湯唯主演的《晚秋》團隊，每一位演員的要求不盡相同，但李善均來台的規格相當親民，僅要求一位梳化、助理跟隨，比起飯店規格、保鑣、交通、場地，他反而更在意活動內容的規劃，以及如何用標準的中文跟台灣觀眾溝通、互動等細節；就連為了呼應《90分鐘末日倒數》劇情製造噱頭，片商希望影人不要搭保母車，而是坐高鐵南下到台中造勢，李善均跟河正宇二話不說立即答應。
黃孝儀回憶道：「過去沒有韓星搭高鐵到中南部問候影迷，雖然這件事在事前討論很久，他們還是欣然答應、配合我們搭高鐵，那時候在高鐵有引發騷動，後來私下聊天，導演、李善均跟河正宇都覺得很有趣，也認為這對他們來說不是很困難的任務，因為他們在韓國也常搭遊覽車到處跑戲院做映後，跟觀眾見面打招呼。他們那次感受到台灣觀眾很熱情，每一場映後觀眾都爆滿，所以對觀眾簽名、拍照有求必應，這是我印象深刻的地方，因為很少可以遇到這樣高地位的男星，對海外觀眾、台灣行程安排，全部欣然配合。」
3天2夜從早工作到晚不喊累 李善均遇人收起疲憊「人人喊一句你好啊」
《90分鐘末日倒數》2018年在台的行程包含記者會、媒體聯訪、專訪以及數場映後活動，全都要在三天兩夜內執行完畢，李善均跟河正宇過程中從未喊累，甚至開心到在飯店內喝紅酒慶祝，一位幕後人員亦對李善均的工作態度感到敬佩，「他一直處於很興奮的工作狀態，私下的他不僅相當禮貌，在三天的活動過程中，有突發的需求他也都會親切答應，還記得活動進行到第三天時，他與河正宇以及導演已經明顯疲態，但見到我們時，他們仍是很陽光的跟我們說了안녕（你好），上崗位後敬業的將最陽光的笑容帶給觀眾，甚至到離開時還大方的跟工作人員一一合影，真的是一位很溫暖的韓星」。
「李善均給人感覺很沉穩，從頭到尾笑容滿面，卻不會覺得他在客套，對台灣發生的事情、現象，搭高鐵流程都很好奇，也會主動關心工作人員、粉絲狀態，他是真的就像《我的大叔》的感覺，溫暖、禮貌，同時也有內斂，成熟又有氣質的人」黃孝儀亦感性說道。
正因為李善均正面形象太過良好，當他發生違背普世價值的倫理時，大眾亦都只有「震驚」與「不敢相信」的感想，直接忽略他過往的好，雖然做錯事跟善良本性不能相提並論，但也驗證大家時下常說的1句「做錯一件事，就足以讓大家忘記你曾經的好」。當好人確實不容易，但對李善均來說做人可能更難，儘管驗毒「連3陰」依然沒人相信，他只好拋下一切，做出看似讓自己、讓大家都舒適的選擇，留下令人遺憾的結局。
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