7-11龍年開工首日！寄杯熱卡布、摩卡39元　搭霜淇淋「美式16元」

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◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元，原價60元、特價40元
◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元，原價55元、特價39元
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選6杯230元（可換冷熱），原價80元、特價57元
◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元，原價65元、特價46元
◾2杯大美式（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋130元
◾2杯大拿鐵（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋150元
◾四季春青茶／英式紅茶 + 2支指定霜淇淋120元
◾經典冰可可 + 2支指定霜淇淋210元
🟡全家
📍門市｜12月29日至2024年1月1日
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📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日
◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元
◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元
◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元
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