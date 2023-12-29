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7-11龍年開工首日！寄杯熱卡布、摩卡39元　搭霜淇淋「美式16元」

▲跨年咖啡優惠今起開跑，全家有特大美式買1送1外，龍年1月2日元旦連假後開工首日，7-11推出6杯咖啡組合，包括熱卡布奇諾230元、熱脆摩卡／熱巧克力可可歐蕾230元，平均單杯39元。（圖／7-11提供）
▲跨年咖啡優惠今起開跑，全家有特大美式買1送1外，龍年1月2日元旦連假後開工首日，7-11推出6杯咖啡組合，包括熱卡布奇諾230元、熱脆摩卡／熱巧克力可可歐蕾230元，平均單杯39元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

倒數兩天迎接2024年！跨年咖啡優惠今起開跑，全家有特大美式買1送1外，龍年1月2日元旦連假後開工首日，7-11推出6杯咖啡組合，包括熱卡布奇諾230元、熱脆摩卡／熱巧克力可可歐蕾230元，平均單杯39元，更首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式。

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📍APP｜1月2日至2024年1月7日

◾大杯熱卡布奇諾6杯230元，原價55元、特價39元

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元，原價60元、特價40元

◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元，原價55元、特價39元

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選6杯230元（可換冷熱），原價80元、特價57元

◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元，原價65元、特價46元

▲2024龍年開工優惠，（圖／7-11提供）
▲2024龍年開工優惠，7-11推出6杯咖啡組合，包括熱卡布奇諾230元、熱脆摩卡／熱巧克力可可歐蕾230元，平均單杯39元。（圖／7-11提供）
◾2杯大美式（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋130元

◾2杯大拿鐵（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋150元

◾四季春青茶／英式紅茶 + 2支指定霜淇淋120元

◾經典冰可可 + 2支指定霜淇淋210元

▲7-11首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式。（圖／7-11提供）
▲7-11首次推出霜淇淋+咖啡組合，2杯美式加2支霜淇淋130元，平均每組65元，霜淇淋原價49元，相當於再加16元即可喝美式。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜12月29日至2024年1月1日

◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）

📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日

◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元

◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元

◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元

◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元

◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元

◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元

◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元

◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元

▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
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▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）

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