2024國旅補助整理包／符合1條件發5萬元　申請資格條件、QA一次看

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A：補助項目為銀髮族旅客國內交通及住宿費用。補助基準為每1位銀髮族旅客，每日最高新臺幣500元；每團補助交通及住宿費用總額最高不超過新臺幣1萬5000元。條件須符合以下5點：
1.旅遊天數2天1夜以上，且行程安排於放假日未超過1天；4天以上，可安排2天放假日。
2.組團人數應有旅客 6人(含)以上，銀髮族旅客須達全團人數 2 分之 1(含)以上。
3.須全團全程安排住宿於依法取得觀光旅館業執照的觀光旅館，或取得登記證的旅館及民宿。
4.行程中須使用合法之交通工具，限臺鐵、高鐵、客船、飛機、遊覽車或租賃小客車。
5.「銀髮族」指的是旅遊行程出發當日已年滿 65歲的旅客。
📌Q：無障礙旅遊團的補助額度與條件為何？
A：每團身心障礙人士人數應達3人以上。補助項目有「租用無障礙輔具」、「租用營業用無障礙車輛」、「聘用照顧服務員」或「身心障礙人士旅客國內住宿之費用」等 4 項。其餘旅客之住宿費用、全團使用之其他交通費（如高鐵費、台鐵費）、餐費、門票費等皆不補助。
每團補助額度最高不得超過補助事項總經費 50%，補助總額最高不超過新臺幣5萬元。旅行業如因旅客需求，另外聘用合格照顧服務員，經詢衛福部及參考公告 （https://www.mohw.gov.tw/cp-16-41021-1.html），每日最高補助上限為新臺幣1500 元。
📌Q：補助對象是誰？怎麼申請？
A：銀髮族及無障礙團體旅遊補助對象為「合法設立旅行業」，且辦理本國籍或取得合法居留證件的非本國籍旅客團體旅遊，就可以申請銀髮族或無障礙國旅相關補助。
申請方式是在旅遊結束後的30天內，備妥申請表、行程表、旅客名單、65歲以上旅客相關身分證明文件影本、國內住宿原始憑證、合法旅宿業登記文件影本、租用車輛行照影本、銀髮族旅遊調查表等指定文件，採中華郵政掛號方式，寄至交通部觀光署。
每一家旅行業申請銀髮族補助者，每年以補助10團為限。申請無障礙旅遊者，則無團數限制。