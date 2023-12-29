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明揚大火捐款　罹難消防員每名1118萬、罹難者每名517萬

▲明揚大火捐款運用，6位罹難者家屬每位517萬元，4位罹難消防員每位1118萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲明揚大火捐款運用，6位罹難者家屬每位517萬元，4位罹難消防員每位1118萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭婷襄／屏東報導

屏東明揚大火造成6位員工、4位消防員罹難，針對專案捐款運用計畫，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會29日召開第4次臨時會，該專案捐款總計達1億8,843萬2,998元，決議以「罹難者四成、傷者六成」比例分配扶助金，6位罹難者家屬每位517萬元，4位罹難消防員每位1118萬元，傷者部分發放基準依外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）區分輕、中、重程度，金額從24萬餘元至1111萬餘元不等，社會處將儘速協助善款撥至家屬指定帳戶。

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副縣長黃國榮表示，針對明揚大火社會救助善款分配，為妥善運用善款及公開公正透明化，秉持周春米縣長承諾，邀集受災家屬及律師、會計師加入委員會，包括增聘受益代表分別由罹難消防英雄家屬、移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，及律師、會計師各一位，讓整體討論更完整、全面，盡最大努力讓每一分善款運用在最需要的地方。

歷經四次的會議，持續進行傷者各項服務需求評估，據以滾動式修正捐款用途，以及在最後一次會議上，罹難者及輕重傷者分配比例的確認等；據統計，「0922火災爆炸災害」傷者人數修正為112人，受傷程度經外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）為認定標準分類，輕度（0-8分）共計94人，中度（9-15分）共計13人，重度（16分以上）共計5人。

屏縣府指出，「0922火災爆炸災害」專案捐款總計1億8,843萬2,998元，其中指定用於消防捐款計4,944萬9,228元，用於爆炸專案捐款計1億3,898萬3,770元。

經會議討論，罹難消防員每位1118萬元，重傷（斷臂）消防員1111萬餘元，並額外給予500萬元協助義肢輔具等生活重建，中度外傷消防員738萬餘元，輕度外傷消防員92萬餘元；罹難者家屬每位517萬元，重傷民眾364萬餘元，中度外傷民眾156萬餘元，輕度外傷民眾24萬餘元。

而本次事件罹難者及重傷者之子女共計15位，教育資助至大學畢業，預估769萬3,650元，信託費用10萬6,200元，總計779萬9,850元。採用信託方式，由教育處進行後續信託與撥付事宜；為照顧整體家庭成員，罹難者扶助金發放方式也決議發放順位，第一順位為配偶、子女、父母，第二順位：兄弟姊妹，第三順位：祖父母、孫子女，並依順位人數均分撥付。

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