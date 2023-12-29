京東控阿里巴巴「二選一」壟斷案勝訴！一審獲賠10億元人民幣
中國京東集團今（29）日發表聲明，表示北京法院做出一審判決，針對京東控訴阿里巴巴集團與天貓網絡有限公司、天貓技術有限公司涉及壟斷案，法院認定阿里巴巴確實存在濫用市場支配地位實施「二選一」壟斷行為，對京東造成嚴重損害，需向京東賠償10億元人民幣、約新台幣43.33億元。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，這起京東提告阿里巴巴的「二選一」壟斷案，癥結源於2015年阿里巴巴要求眾多品牌商家，只能在天貓商城開設網店，不能參加京東的雙11促銷活動，也就是要求企業在天貓與京東之間二選一，遭京東提告是濫用市場支配地位的壟斷行為。
全案纏訟多年，一開始雙方爭論該由浙江法院或是北京法院審理，最終由最高法院確定北京法院對本案擁有管轄權。而這已不是阿里巴巴第一次因「二選一」爭議遭到裁罰，2021年阿里巴巴便遭中國市場監理總局依反壟斷法相關規定，處以罰款182.28億元人民幣。
對於一審判決勝訴，京東表示感謝法院的公制判決，稱判決是「中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆」，是維護市場公平競爭的標誌性時刻。阿里巴巴則回應尊重法院判決結果，似乎無意上訴。