政見會／大爆氣！柯文哲砲火全開轟賴清德在示範詐騙

好餓！楊瓊瓔謝子涵女力對打　老薑、辣椒、包子、和菓子全上場

▲楊瓊瓔的最新文宣自比台灣肉包，以和菓子比喻對手謝子涵。（圖／楊瓊瓔競總提供，2023.12.29）
▲楊瓊瓔的最新文宣自比台灣肉包，以和菓子比喻對手謝子涵。（圖／楊瓊瓔競總提供，2023.12.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市立委第3選區，尋求連任的國民黨楊瓊瓔，對戰民進黨謝子涵的網路高聲量，上星期推出第一波文宣「天冷想吃薑母鴨？你會怎麼選」，自比辛辣老薑，謝子涵回應自己是「去油解膩」的嫩薑，還挖苦「老薑再老也不能放30年」。楊瓊瓔今推出第二波文宣，以有料實在的台灣肉包，對比過度包裝的和菓子。謝子涵則反問楊瓊瓔，說「和菓子」華而不實，到底是排外仇日？還是不願意接受新事物的挑戰？

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▲外型甜美的謝子涵，網路聲量居高不下。（圖／翻攝謝子涵臉書，2023.12.29）
▲外型甜美的謝子涵，網路聲量居高不下。（圖／翻攝謝子涵臉書，2023.12.29）
國民黨立委楊瓊瓔1989年25歲即當選省議員，挑戰者謝子涵1991年生，是民進黨最年輕的發言人，楊瓊瓔從政時她尚未出生，這場沙場老將對決政壇新星的女力之戰，格外受到矚目。

上週寒流來襲，楊瓊瓔以「天冷想吃薑母鴨？你會怎麼選」為題推出第一波文宣，她用輕鬆口吻描述老薑辛辣芳香，有食療作用，吃了促進新陳代謝、身體溫暖，比喻自身問政嚴謹和服務熱情的一貫風格；還強調選食材不能只看外表、新鮮嫩薑不對味，老薑才是驅寒良方。

▲楊瓊櫻第一波文宣，以老薑自居。（圖／翻攝謝子涵臉書，2023.12.29）
▲楊瓊瓔第一波文宣，以老薑自居。（圖／楊瓊瓔提供，2023.12.29）
謝子涵也不是省油的燈，馬上認了自己就是嫩薑，強調清爽特質可以幫大家去油解膩；更是小辣椒，能幫助新陳代謝，還提醒「老薑再老也不能放30年，小辣椒夠辣一顆就夠」。有別於一般負面謾罵，兩位女將的幽默對戰令民眾莞爾。

楊瓊瓔今（29）日再推出第二波文宣，一樣以簡潔構圖發問「餓了一天沒吃飯，你會怎麼選？」畫面裡有顆餡料滿滿的肉包，旁邊粉嫩可愛的日本和菓子，還設計對白「哼！我比較美」，隱喻年輕的謝子涵曾到日本深造。

▲楊瓊櫻第二波文宣維持一貫風格，這次主角換成包子。（圖／翻攝謝子涵臉書，2023.12.29）
▲楊瓊瓔第二波文宣維持一貫風格，這次主角換成包子。（圖／楊瓊瓔提供，2023.12.29）
文宣中提醒和菓子色彩鮮艷作工精細，但糕點熱量高不能當正餐，還引用維基百科內容，指和菓子「有嚴重的過度包裝爭議」，點餐不能只看外表。並引用俗語「包子有料不在摺上」，以內容紮實有料，一口咬下有著踏實又方便的飽足來隱喻。最後還以健康觀念呼應楊瓊瓔做人從政原則「有菜有肉八分飽，少吃甜食多運動；有情有義八分理，少畫大餅多做事」。

謝子涵說，日本和菓子被大家譽為「吃的藝術」，正因為和菓子不只是日本文化的傳承，更會隨著季節的變化有不同的造型及種類。不僅承載台日情誼，更象徵潭雅神后這種新興區域多元發展的未來。面對和菓子是這種態度，可見楊委員多害怕創新改變，也難怪潭雅神后30年來的發展是如此緩慢。

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