不是饗Ajoy！吃到飽餐廳排行出爐 旭集奪冠軍！饗食天堂排第二
吃到飽餐廳受到台灣人喜愛，最大優點是可一次享受多種美食，從中式、日式、西式到東南亞風味，甚至包含甜點、飲料等應有盡有，價位也從平價到高級都有不同的選擇，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內關於「吃到飽餐廳」話題的網路聲量表現，整理出網友們熱議的TOP8，其中創下史上最高價、每人餐價破4千元的「饗Ajoy」並非是榜上的第一名，而是由同樣隸屬饗賓餐旅集團的「旭集」奪冠。而饗賓餐旅旗下的品牌，還有「饗食天堂」、「饗饗」與「果然匯」竟然也全都榜上有名。
記者葉盛耀/綜合報導
觀察近三個月內網友針對「吃到飽餐廳」的相關話題討論，以日式料理吃到飽為主打的「旭集 和食集錦」被最多網友點名，為榜上冠軍。留言提及「旭集蠻不錯的，動線寬廣氣氛佳，食物沒有了也會盡快補充，每項都很用心很好吃」，網友們也紛紛推薦旭集一定要吃的餐點如「蛤蜊湯真的是必拿必喝」、「旭集的主打重點，鐵板干貝、牛肉、蝦子」、覺得旭集的食材新鮮，特別是海鮮的種類非常多樣，對海鮮愛好者來說絕對可以吃好吃滿，更提醒別錯過超高人氣的炙燒現握壽司，和旭集限定的人形燒。「旭集」餐價為平日下午餐990元＋10%～假日晚餐1990元＋10%。
拿下第二名的「饗食天堂」同樣被許多人大讚「便宜cp值高，東西很新鮮，超級好吃」的店家，網友表示「饗食算吃到飽裡比較穩的，我喜歡假日晚餐慢慢吃，8點以後鐵板區幾乎沒人排隊，直接干貝自由」、「饗食天堂確實有符合它的價位！至少平均菜色都還有中等水準！會雷到的很少！」並指出熱門餐點包含天使紅蝦、炸物、牛排，以及冰淇淋和甜點燒等。饗食天堂餐價為最低平日下午餐698元+10%～假日晚餐1068元+10%。
此外，今年7月新開幕的「饗A Joy」，被譽為是「最頂吃到飽」，位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%，此次在排行榜內拿下第5名。網友直呼「饗A Joy 給人一種很高級的尊榮感！進場就會覺得整個氣質起來，大廳也很磅礴好看，服務態度也好得沒話說，外加上夜景，4000元我覺得撐得起來。」
此次網友們熱議的全台吃到飽餐廳TOP8中，漢來海港自助餐廳拿下第三名，饗饗奪第四名，第六～第八名則分別為欣葉日本料理、泰市場、果然匯。