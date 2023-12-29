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Suzuki又推出了越野怪物 東京改裝車展發表三輛超酷車款

▲ Suzuki又推出了越野怪物 東京改裝車展發表三輛超酷車款
▲ Suzuki又推出了越野怪物 東京改裝車展發表三輛超酷車款

Carture 車勢文化

基本上所有的日本車廠都會參加每年年初的東京改裝車展，而2024年度Suzuki將會帶來更多驚喜，現在他們預告在這次的展覽當中將會推出三輛相當特別的車款，分別是Swift Cool Yellow Rev Concept、Super Carry Mountain Trail Concpet以及Spacia Papa Boku Kitchen Concept，而除了這三輛車之外也還會其他改裝的車輛出現，展現出他們多元的一面。

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Swift Cool Yellow Rev Concept、Super Carry Mountain Trail Concpet以及Spacia Papa Boku Kitchen Concept是這次Suzuki的主角車輛。
Swift Cool Yellow Rev Concept、Super Carry Mountain Trail Concpet以及Spacia Papa Boku Kitchen Concept是這次Suzuki的主角車輛。
這次在東京改裝車展當中，Suzuki帶來的三輛主角都非常特別，Swift Cool Yellow Rev Concept是透過特殊塗裝讓車輛看起來更具吸引力，不過在動力部分沒有提到有任何升級，會推出這輛車的最大原因就是想要讓車迷對於新一代Swift更有興趣，而另一輛Spacia Papa Boku Kitchen Concept則是改裝的更具有野性，採用了吉普車風格的水箱護罩，而在兩個頭燈之間的格柵也相當顯眼，車頂架的配置以及輪圈的更換都讓車輛展現出獨特的風味，另位原廠表示這輛概念車在後面的行李箱空間設有專門的廚房，這個廚房的用意是要讓一家人在露營期間可以加強親子合作，也讓人期待屆時車輛曝光之後的樣貌。

而其中最吸引人的應該就是Super Carry Mountain Trail概念車，雖然他只是一輛Kcar，但是被Suzuki改裝得淋漓盡致，這可能是全日本最堅固的Kcar，採用了金黃色的色調非常顯眼，而周圍的黑色柵欄與車身形成強烈對比，尤其是車輛設有外部的防滾籠套件，讓整體的粗獷感受增加不少，額外的燈具組合也象徵著越野照明更佳，下護板也清楚可見，並且配有全地形輪胎以及全尺寸備胎，另外沒有完整傳統車門的設計風格也非常硬派，而這輛車未來將不會有量產計畫，這只是Suzuki想要證明Kcar不只是可以用來通勤、商務使用，他同時也可以是一輛很有趣的車款，而在車展上除了上述三輛車之外，還會有Swift、Spacia、Spacia Custom、Super Carry以及Solio Bandit，請車迷們可以好好期待一番。

Swift Cool Yellow Rev Concept只有塗裝上有所不同，基本上整輛車沒有太多變化。
Swift Cool Yellow Rev Concept只有塗裝上有所不同，基本上整輛車沒有太多變化。
Spacia Papa Boku Kitchen Concept除了外觀之外，內部的後方是一大重點，據傳會有廚房的配置相當值得期待。
Spacia Papa Boku Kitchen Concept除了外觀之外，內部的後方是一大重點，據傳會有廚房的配置相當值得期待。
Super Carry Mountain Trail概念車看起來非常堅固，其越野功能表現肯定非常好。
Super Carry Mountain Trail概念車看起來非常堅固，其越野功能表現肯定非常好。

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