▲ Suzuki又推出了越野怪物 東京改裝車展發表三輛超酷車款

基本上所有的日本車廠都會參加每年年初的東京改裝車展，而2024年度Suzuki將會帶來更多驚喜，現在他們預告在這次的展覽當中將會推出三輛相當特別的車款，分別是Swift Cool Yellow Rev Concept、Super Carry Mountain Trail Concpet以及Spacia Papa Boku Kitchen Concept，而除了這三輛車之外也還會其他改裝的車輛出現，展現出他們多元的一面。
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這次在東京改裝車展當中，Suzuki帶來的三輛主角都非常特別，Swift Cool Yellow Rev Concept是透過特殊塗裝讓車輛看起來更具吸引力，不過在動力部分沒有提到有任何升級，會推出這輛車的最大原因就是想要讓車迷對於新一代Swift更有興趣，而另一輛Spacia Papa Boku Kitchen Concept則是改裝的更具有野性，採用了吉普車風格的水箱護罩，而在兩個頭燈之間的格柵也相當顯眼，車頂架的配置以及輪圈的更換都讓車輛展現出獨特的風味，另位原廠表示這輛概念車在後面的行李箱空間設有專門的廚房，這個廚房的用意是要讓一家人在露營期間可以加強親子合作，也讓人期待屆時車輛曝光之後的樣貌。