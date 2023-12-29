搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相

又一中國科技巨擘推出電動車款 小米SU7正式發表竟然還有V6跟V8動力!?

▲ 又一中國科技巨擘推出電動車款 小米SU7正式發表竟然還有V6跟V8動力!?
▲ 又一中國科技巨擘推出電動車款 小米SU7正式發表竟然還有V6跟V8動力!?

Carture 車勢文化

小米是大家耳熟能詳的科技品牌，而現在他們推出了首款電動車輛SU7，這輛車搭載了該品牌的所有全新科技，更使用了品牌的超級電機系統，其動力名稱取名為V6、V6s以及V8s，讓人誤以為是搭載了燃油系統，但其實車輛全數都使用電動馬達，與燃油引擎毫無關係，而其對手更是鎖定Porsche保時捷Taycan以及Tesla特斯拉Model S。

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小米SU7是該品牌的手輛車款，而其對手準的是Taycan以及Model S。
小米SU7是該品牌的手輛車款，而其對手準的是Taycan以及Model S。
小米終於發表了這輛品牌首款電動車SU7，這輛車長4,997mm、寬1,963mm、高1,440mm、軸距3,000mm的車輛比起Porsche保時捷Taycan、Tesla特斯拉Model S還要更大，而原廠表示全車的玻璃面積來到5.35平方公尺，相信在通透性部分會非常優異，而其外觀部分與Taycan有些類似，高階車款部分後方尾翼還有電動調整功能，車輛的剛性表現相當優異，安全性是他們非常有自信的地方，其目標也是奪得各個撞擊測試的五顆星表現。

動力部分名稱相當有趣，分別是V6、V6s以及V8s，看似與汽油引擎有關，但全都是使用他們的超級電機系統，在V6、V6s部分擁有21,000rpm，V8s更是擁有27,200rpm，而在實驗室內他們已經研發出35,000rpm的馬達，而在電控領域已經申請多達155項專利，顯見他們的科技有多魔強大，車輛在V6動力搭載400V架構，採用後驅配置，299匹、40.8公斤米輸出讓百公里加速在5.28秒內完成，73.6kWh的電池擁有668公里續航表現，頂規V8s搭載雙馬達擁有673匹、85.5公斤米的輸出，百公里加速2.78秒完成，101kWh電池擁有800公里續航，其800V架構的工作電壓峰值來到871V，快充5分鐘就可以擁有220公里續航，目前這輛車價格尚未公布，預計將會在2024年上半年上市。

整體造型看起來與Taycan相當接近，而其車頭部分有人說像是McLaren，不過其風阻係數值為0.195Cd，表現優異。
整體造型看起來與Taycan相當接近，而其車頭部分有人說像是McLaren，不過其風阻係數值為0.195Cd，表現優異。
車尾的電動尾翼有三段式調整，多層次的設計讓整體感受更加活潑。
車尾的電動尾翼有三段式調整，多層次的設計讓整體感受更加活潑。
在輔助駕駛的硬體部分包含兩顆508TOPS NVIDIA Drive Orin 晶片、1顆LiDAR、11顆高解析度攝影機、3顆毫米波雷達以及12顆超音波雷達。
在輔助駕駛的硬體部分包含兩顆508TOPS NVIDIA Drive Orin 晶片、1顆LiDAR、11顆高解析度攝影機、3顆毫米波雷達以及12顆超音波雷達。
中央擁有著16.1吋的超大螢幕，抬頭顯示器的投影範圍更來到56吋。
中央擁有著16.1吋的超大螢幕，抬頭顯示器的投影範圍更來到56吋。
後方的螢幕可以使用小米Pad或者是普通平板電腦，當然使用小米系統會更加好用。
後方的螢幕可以使用小米Pad或者是普通平板電腦，當然使用小米系統會更加好用。
車輛最高支援800V架構，快充5分鐘就可擁有220公里的電量。
車輛最高支援800V架構，快充5分鐘就可擁有220公里的電量。
吃輛前、後行李箱的儲物空間分別為105L以及517L，原廠特別講到前方行李箱的體積比另外兩個對手更大。
吃輛前、後行李箱的儲物空間分別為105L以及517L，原廠特別講到前方行李箱的體積比另外兩個對手更大。
小米搭載諸多電控科技，另外他們的煞車也相當了得，100km/h~0的煞車距離僅33.3m，最高時速可達265km/h，迴轉半徑只要5.7公尺。
小米搭載諸多電控科技，另外他們的煞車也相當了得，100km/h~0的煞車距離僅33.3m，最高時速可達265km/h，迴轉半徑只要5.7公尺。
V8s的百公里加速只要2.78秒就可以完成，車輛還有主動懸吊功能，也包括了側傾輔助系統。
V8s的百公里加速只要2.78秒就可以完成，車輛還有主動懸吊功能，也包括了側傾輔助系統。
對比保時捷Taycan Turbo的各項數據表現都更好，而價格預計也會更加便宜。
對比保時捷Taycan Turbo的各項數據表現都更好，而價格預計也會更加便宜。
頂規車款擁有800V架構，101kWh的寧德時代電池，擁有800公里續航表現，但是是基於CLTC的測試標準。
頂規車款擁有800V架構，101kWh的寧德時代電池，擁有800公里續航表現，但是是基於CLTC的測試標準。
目前公佈了V6以及V8s兩者的數據，其實一般的後驅車輛表現就很優秀。
目前公佈了V6以及V8s兩者的數據，其實一般的後驅車輛表現就很優秀。
小米超級電機是他們引以為傲的產品，看得出來都比特斯拉以及保時捷的更加強悍。
小米超級電機是他們引以為傲的產品，看得出來都比特斯拉以及保時捷的更加強悍。
其馬達的轉速相當高，造就更好的動力輸出表現。
其馬達的轉速相當高，造就更好的動力輸出表現。
與寧德時代合作採用了CTB一體化電池技術，體積利用效率更好，能量密度表現更佳。
與寧德時代合作採用了CTB一體化電池技術，體積利用效率更好，能量密度表現更佳。
電池安全性上，它採用了17層高壓絕緣防護，並採用了電芯倒置技術，在安全性上非常厲害，此外他們也有良好的熱管理系統，讓電池在冬季表現依舊優異。
電池安全性上，它採用了17層高壓絕緣防護，並採用了電芯倒置技術，在安全性上非常厲害，此外他們也有良好的熱管理系統，讓電池在冬季表現依舊優異。
安全系統部分是他們非常重視的項目，在結構部分相當強壯，相信之後的撞擊測試表現應該會相當不錯。
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