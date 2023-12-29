▲ 又一中國科技巨擘推出電動車款 小米SU7正式發表竟然還有V6跟V8動力!?

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小米終於發表了這輛品牌首款電動車SU7，這輛車長4,997mm、寬1,963mm、高1,440mm、軸距3,000mm的車輛比起Porsche保時捷Taycan、Tesla特斯拉Model S還要更大，而原廠表示全車的玻璃面積來到5.35平方公尺，相信在通透性部分會非常優異，而其外觀部分與Taycan有些類似，高階車款部分後方尾翼還有電動調整功能，車輛的剛性表現相當優異，安全性是他們非常有自信的地方，其目標也是奪得各個撞擊測試的五顆星表現。
動力部分名稱相當有趣，分別是V6、V6s以及V8s，看似與汽油引擎有關，但全都是使用他們的超級電機系統，在V6、V6s部分擁有21,000rpm，V8s更是擁有27,200rpm，而在實驗室內他們已經研發出35,000rpm的馬達，而在電控領域已經申請多達155項專利，顯見他們的科技有多魔強大，車輛在V6動力搭載400V架構，採用後驅配置，299匹、40.8公斤米輸出讓百公里加速在5.28秒內完成，73.6kWh的電池擁有668公里續航表現，頂規V8s搭載雙馬達擁有673匹、85.5公斤米的輸出，百公里加速2.78秒完成，101kWh電池擁有800公里續航，其800V架構的工作電壓峰值來到871V，快充5分鐘就可以擁有220公里續航，目前這輛車價格尚未公布，預計將會在2024年上半年上市。