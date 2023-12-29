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新北體育局元旦掛牌成立　綠議員批局長在哪！經費獨厚單一項目

▲位於板橋第一運動場區的新北市政府體育處將於元旦正式升格掛牌成立體育局。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）
▲位於板橋第一運動場區的新北市政府體育處將於元旦正式升格掛牌成立體育局。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府將在下周一2024年元旦正式掛牌成立體育局，新北市議會民進黨團今（29）日痛批，今年5月已經確定明年元旦要升格體育處為體育局的承諾，沒想到過了大半年體育局局長仍是懸缺；其預算編列近7成用在業餘棒球隊薪資與保險上，而非用在棒壘球場地完備修繕，顯見國民黨總統候選人、新北市長侯友宜為拚選舉大位毫不顧及新北市政，更顯示侯對體育發展的漠視。對此，新北市政府體育處回應局長將由現任體育處長洪玉玲代理局長，預算編列則是配合行政院振興棒球政策，向下扎根基層棒球，向上輸送作為國家代表隊。

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新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，明年度體育局編列1000萬元辦理國際體育競賽，包含籌辦「2025雙北世界壯年運動會 」、「 2026世界室內拔河錦標賽」，國際賽事籌辦自獲得主辦到正式賽會，平均籌備期4年，但現在局長仍懸缺，未來的局長對於業務是否能立即上手？若有期程上的耽誤就淪為國際笑話，讓台灣國際形象顏面盡失。

鄭宇恩進一步說到，世壯運為雙北共同舉辦，許多業務需雙北兩局對接，現況新北局長懸缺，是否把責任推給北市，呼籲侯友宜新北體育局的人事任命刻不容緩，別讓新北在國際體育上矮人一截。

新北市議會民進黨團副召張維倩指出，體育處升格為體育局，預算編列了17億餘元，而在體育發展基金編列5553萬餘元，但其中近7成預算使用在業餘棒球隊薪資與保險等，強調推廣棒球並非不好，但運動應要多元的推廣，而非獨厚單一運動項目。

張維倩說到，目前新北市有40多個棒壘球場但多設在高灘地上，所屬管轄單位是高灘處，體育局升格後應要在棒壘球場地上積極的處理，而不是花7成、近3,000多萬的經費養業餘棒球隊，呼籲體育局應與高灘處協力合作將棒壘球場地修繕完備。

新北市議會民進黨團指出，侯友宜口口聲聲說重視體育，在落跑新北選總統時提出政見要成立「體育及青年發展部」，也喊出爭取舉辦2038亞運、增設國民運動中心等。口號震天響，但回顧新北，不但新北體育局成立六都最後，現在又面臨局長懸缺的問題，請問侯友宜是否要等到總統大選後，再安插選舉功臣到新北，繼續綁架新北體育發展嗎？

新北市政府體育處補充說明，包含職棒現役球員池恩齊、林鋅杰、陳晨威等17人來自新北市成棒隊、2021年至今年新北市成棒隊有張文漢、劉任傑、許吉仁等16人入選國家代表隊及培訓隊；另鼓勵球員至本市學校任教，如王傳家至鶯歌工商擔任青棒隊總教練，回饋自身經驗。

新北市政府體育處強調，新北是六都中唯一設置有棒球訓練基地，從成棒、青棒、青少棒到少棒，三重棒球場作為平時訓練、賽前集訓、正式比賽場地；2022年結合行政院科技會報辦公室「台灣運動×科技行動計畫」於球場建置高速攝影機，輔助棒球員訓練上數據收集及分析，提供青少棒教練調整訓練方法的參考及選手平時自主訓練之依據，提升整體運動表現。

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