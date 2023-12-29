新北體育局元旦掛牌成立　綠議員批局長在哪！經費獨厚單一項目

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鄭宇恩進一步說到，世壯運為雙北共同舉辦，許多業務需雙北兩局對接，現況新北局長懸缺，是否把責任推給北市，呼籲侯友宜新北體育局的人事任命刻不容緩，別讓新北在國際體育上矮人一截。
新北市議會民進黨團副召張維倩指出，體育處升格為體育局，預算編列了17億餘元，而在體育發展基金編列5553萬餘元，但其中近7成預算使用在業餘棒球隊薪資與保險等，強調推廣棒球並非不好，但運動應要多元的推廣，而非獨厚單一運動項目。
張維倩說到，目前新北市有40多個棒壘球場但多設在高灘地上，所屬管轄單位是高灘處，體育局升格後應要在棒壘球場地上積極的處理，而不是花7成、近3,000多萬的經費養業餘棒球隊，呼籲體育局應與高灘處協力合作將棒壘球場地修繕完備。
新北市議會民進黨團指出，侯友宜口口聲聲說重視體育，在落跑新北選總統時提出政見要成立「體育及青年發展部」，也喊出爭取舉辦2038亞運、增設國民運動中心等。口號震天響，但回顧新北，不但新北體育局成立六都最後，現在又面臨局長懸缺的問題，請問侯友宜是否要等到總統大選後，再安插選舉功臣到新北，繼續綁架新北體育發展嗎？
新北市政府體育處補充說明，包含職棒現役球員池恩齊、林鋅杰、陳晨威等17人來自新北市成棒隊、2021年至今年新北市成棒隊有張文漢、劉任傑、許吉仁等16人入選國家代表隊及培訓隊；另鼓勵球員至本市學校任教，如王傳家至鶯歌工商擔任青棒隊總教練，回饋自身經驗。
新北市政府體育處強調，新北是六都中唯一設置有棒球訓練基地，從成棒、青棒、青少棒到少棒，三重棒球場作為平時訓練、賽前集訓、正式比賽場地；2022年結合行政院科技會報辦公室「台灣運動×科技行動計畫」於球場建置高速攝影機，輔助棒球員訓練上數據收集及分析，提供青少棒教練調整訓練方法的參考及選手平時自主訓練之依據，提升整體運動表現。
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