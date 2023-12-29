快訊／大樂透頭獎「2注各得5000萬」！獎落2縣市 幸運彩券行曝光
今（28）日晚間大樂透第112000116期開獎，同時這也是第4屆大樂透最後一期開獎，頭獎彩金都會全送出，若頭獎摃龜，獎金也會分配到貳獎至肆獎。而本期大樂透頭獎1億元，開獎結果已於剛剛出爐，大樂透頭獎金額1億元共2注，每注各得0.5億元，分別於台南市中西區「錢來也彩券行」及屏東縣九如鄉「全勝彩券行」開出。
記者賴禹妡／綜合報導
台灣彩券公司表示，第4屆公益彩券將於今年底屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周陸續停止發行，今晚開獎的「大樂透」為本屆最後一期，於今晚8點起停止發行，頭獎彩金一樣不留，即便頭獎摃龜，獎金將分配到貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項。頭獎若沒人中，1億獎金將會全部分到貳獎至肆獎，因此，這3獎項中獎人，有望拿到比平時還多的獎金。
本期大樂透開獎結果出爐，頭獎金額1億元共2注，每注各得0.5億元，分別在台南市中西區民權路一段65號1樓「錢來也彩券行」（0911721915）及屏東縣九如鄉九清村維新街10號1樓「全勝彩券行」（0977100807）開出。
📍12/29大樂透中獎號碼
完整開獎號碼為31、46、11、39、23、01，特別號是17。
由小到大依序為01、11、23、31、39、46，特別號是17。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。