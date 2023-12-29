密西根州才傳好消息！川普一家拍「聖誕全家福」　梅蘭妮亞卻神隱

涉霸凌廚房助手！脫光綁椅子上塞胡蘿蔔　法國米其林一星名廚離職

▲法國西南部度假勝地比亞希茲（Biarritz）的宮殿飯店（Hôtel du Palais）內餐廳，傳出新進廚房助手疑似遭到霸凌的醜聞，餐廳的米其林一星主廚因此離職。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國西南部度假勝地比亞希茲（Biarritz）的宮殿飯店（Hôtel du Palais）內餐廳，傳出新進廚房助手疑似遭到霸凌的醜聞，餐廳的米其林一星主廚因此離職。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

法國西南部度假勝地比亞希茲（Biarritz）的宮殿飯店（Hôtel du Palais）內餐廳，傳出新進廚房助手疑似遭到霸凌的醜聞，助手被赤裸捆綁在椅子上，嘴裡咬蘋果、肛門插胡蘿蔔，而其他廚師則在場旁觀。餐廳的法籍米其林一星主廚拉吉歐（Aurelien Largeau）已經離職，但否認自己是霸凌的始作俑者，當地檢察官辦公室已對此事件展開調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，宮殿酒店內的「La Table d'Aurélien Largeau」餐廳，由主廚拉吉歐掌管，拉吉歐擁有米其林一星評價，但卻驚傳涉及霸凌新進廚房助手。

根據流傳在社群網路上的影片，廚房助手被綑綁在椅子上，全身赤裸，嘴裡咬著一顆蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，據稱這是所謂的「迎新儀式」，當時所有廚師都在一旁觀看，包括主廚拉吉歐。如今影片已被刪除。

拉吉歐雖然離職，但他否認自己與霸凌有關，稱對他的指控都是「誹謗和虛假陳述」，是針對他個人榮譽與工作團隊的「可怕攻擊」。目前當地檢察官辦公室已對此事展開調查。

凱悅集團的發言人表示，由於餐廳發生令人遺憾的事件，主廚拉吉歐已經離職。但是出於對所有相關人員隱私的尊重，凱悅不願意進一步評論這起霸凌醜聞。發言人僅強調，這起事件並沒有反映出凱悅集團所一貫主張的價值，凱悅高度重視所有工作同仁以及消費者和合作夥伴的健康與福祉。

近年來，高級餐廳內「有毒」的廚房工作文化引起重視，許多名廚和餐廳都傳出涉嫌虐待與剝削。過去，或許會認為這種工作文化代表激情，但如今大眾的感受已經改變，向不正常的廚房潛規則說不。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

奇蹟！英國少年疑遭母親「帶去靈修」失蹤　6年後在法國尋獲

如何定義快時尚=浪費？法國電商平台禁Zara、Mango等品牌進駐惹議

預防聖誕、元旦遇恐攻！歐洲多國提高警戒等級　加派執法戒備

收到致命「藍環章魚壽司」！泰國餐廳誤送毒海鮮　饕客差點喪命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選