涉霸凌廚房助手！脫光綁椅子上塞胡蘿蔔　法國米其林一星名廚離職

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根據流傳在社群網路上的影片，廚房助手被綑綁在椅子上，全身赤裸，嘴裡咬著一顆蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，據稱這是所謂的「迎新儀式」，當時所有廚師都在一旁觀看，包括主廚拉吉歐。如今影片已被刪除。
拉吉歐雖然離職，但他否認自己與霸凌有關，稱對他的指控都是「誹謗和虛假陳述」，是針對他個人榮譽與工作團隊的「可怕攻擊」。目前當地檢察官辦公室已對此事展開調查。
凱悅集團的發言人表示，由於餐廳發生令人遺憾的事件，主廚拉吉歐已經離職。但是出於對所有相關人員隱私的尊重，凱悅不願意進一步評論這起霸凌醜聞。發言人僅強調，這起事件並沒有反映出凱悅集團所一貫主張的價值，凱悅高度重視所有工作同仁以及消費者和合作夥伴的健康與福祉。
近年來，高級餐廳內「有毒」的廚房工作文化引起重視，許多名廚和餐廳都傳出涉嫌虐待與剝削。過去，或許會認為這種工作文化代表激情，但如今大眾的感受已經改變，向不正常的廚房潛規則說不。
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