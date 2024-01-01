智冠換股案延燒！法學專家點出爭議之處　建議未來修法方向

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當然，對於董事會決議給予一定的尊重同時，決議程序是否符合規定亦是檢視重點，包括有沒有依法召開董事會、聘請外部獨立專家、是否讓獨董有審查機會、在開會前是否有給予董事充足資訊等正當程序要求。當然，對於主管機關來說，在沒有明顯違法之下，較難立即處理，有爭議仍需透過司法程序去釐清。
至於智冠與榮剛股份交換案，股東認為已損及權益，周振鋒認為，由於此案涉及發行新股，依規定要備齊文件申報，主管機關也會進行檢視，若明顯不具可行性、合理性、必要性，申請文件也會退回。只是，現行法律賦予公司董事會裁量權，加上發行新股涉及很多經營判斷問題，要質疑其法律效力有難度。
不過，他提到，智冠與榮剛的與「股份交換」與一般「現金增資」發行新股最大不同，是以發新股換別人的新股進來，因此，得以排除股東的新股認購權，這也是為何很多公司喜歡採取這手段，因為依公司法規定，透過「現金增資」發行新股，必須賦予公司員工及股東有新股認購權，若是公開發行公司，甚至要提撥一定比例給外部人認購。可是，「股份交換」則可排除股東的新股認購權，即該次發行的所有新股可以全部給特定人即榮剛，股東無法認購任何新股，等同稀釋原股東的持股比例，而且還不需經過股東會，只要董事會特別決議即可。
也因為程序太方便、太好用，加上賦予董事會裁量權很大，「股份交換」在實務上經營權爭奪場合容易被採用。當然，從好的方面來看，賦予董事會裁量彈性，發行新股，只要在授權資本額度之下，董事會本有權決定分次發行新股的時間點與目的。
至於這樣的做法合不合理？周振鋒說，恐怕是數量與目的問題，若只是少量發行且有合理目的，大家應該不會有任何有意見。若發行股份數量非常大，且明顯僅有防禦功能時，即易招來質疑。以智冠這次換股來說，預計資本額會增加2.86億元，智冠總股本會來到15.6億元，榮剛可持有智冠18.32%股權，因持股比例被稀釋對股東的權益影響滿大的，若無法清楚且合理地說明具其他正當目的時，自然容易使外界有所想像。
對於這樣的爭議，相對台灣只要在章程授權範圍內，董事會就可決定，美國如模範公司法即規定發行新股超過現有股份總數20%且非以現金為對價時，就要交給股東會決議，周振鋒也認同，在現有股東的權益會被大幅稀釋之下，得到股東同意也是合理的。其實，2018年台灣修正公司法時也有人提出這樣的修法建議，但當時沒被接受，畢竟「股份交換」有沒限制條文，在實務上滿常被運用，對於公司既有經營者來說，可以讓公司有更大空間做為防禦手段自然最好，因此修法面臨一些阻礙。
不過，隨著智冠與榮剛換股爭議發生，周振鋒認為，未來可思考朝這方向修法，降低相關爭議發生，目前企業併購法第18條及第19條也有類似的規定，若是簡易合併、非對稱合併董事會特別決議就可，一般合併則要經董事會及股東會特別決議才能做，既然併購都這樣了，若大量發行新股，對股東的權益影響很大時，要求由股東會決議似乎也很合理。
除了股東權益受損部分，智冠也遭質疑為何急於12月21日董事會決議通過股份交換案，因距離112年度會計年度終了僅剩餘10天，不讓會計師以智冠公司112年度整年度財務狀況的報告進行評價？周振鋒也認為，畢竟這是公司重大決策，似乎可以再等等，即便看不出有違法，做法上可以更細膩，避免爭議。