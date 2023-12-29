小馬可仕南海政策更強硬　近6成菲律賓人相挺

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菲律賓獨立研究團隊OCTA於9月底至10月初民調，詢問受訪者「你是否同意現任小馬可仕政府對菲律賓和中國間西菲律賓海領土爭端的回應」，調查結果昨天公布。
菲律賓新聞社（PNA）和「馬尼拉公報」報導，調查結果顯示，58%受訪者「強烈或部分同意」菲國政府作法；11%對小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政策表達不滿；約30%則表示不確定。
與7月進行的類似調查相較，這次調查的同意比例高出15個百分點；不滿比例下滑3%。
其中，馬尼拉都會區民眾對菲國政府南海政策支持率最高，從46%上升到66%。
菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
安約發表聲明指出，調查結果顯示，菲律賓人認為西菲律賓海是一項主要關切議題，「我們人民的生活與生計，尤其是仰賴海洋生存的漁民，是不容忽視的首要問題」。
安約說，OCTA的調查顯示，菲律賓的外交和安全政策，包括強化與夥伴、盟友和友邦的關係，都走在正確的軌道上。
菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）今天表示：「我們很高興得知多數人民現在都意識到涉及國家安全的問題。」
艾吉拉說，多數民眾對處理西菲律賓海問題採取外交和軍事雙重方針的支持，「向我們的國家安全主政者發出正確信號」。
這項調查中，軍事行動被定義為擴大南海海軍巡邏和駐軍。
艾吉拉26日說，菲國政府正考慮在南海仁愛暗沙為漁民建造永久建築。
馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制。但菲律賓當前在仁愛暗沙並無永久建物，且登陸艦船體鏽蝕，不久的將來可能無法住人。
菲律賓海巡隊今天指出，多位參眾議員近日提交法案，在增加2024年財政預算的基礎上進行海巡隊現代化，總預算達271億披索（約新台幣149.75億元），另外2億披索將用於情報活動與彈藥。
小馬可仕11月9日批准293億披索預算撥款，供菲律賓海巡隊採購5艘97公尺的多功能巡邏艦。
日本首相岸田文雄11月初訪菲期間，菲國海巡隊向日方表達期望再採購「5艘或更多艘」97公尺多功能巡邏艦，因菲方目前僅有2艘。（編輯：張芷瑄）1121229