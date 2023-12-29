全台首創！桃園市婦幼發展局、智慧城鄉發展委員會今揭牌
桃園市長張善政今（29）日下午於市府出席「桃園市政府婦幼發展局暨智慧城鄉發展委員會聯合揭牌記者會」，張善政並與婦幼發展局長杜慈容及智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘共同揭牌。張善政表示，婦幼發展局及智慧城鄉發展委員會將於明（113）年1月1日正式運作，此為全臺創舉，除了以前瞻性思維推動跨局處合作，強化數位治理，也藉由婦幼發展局成立，將桃園打造為婦幼友善城市，提供市民宜居安居的環境。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，因應時代趨勢，政府部門改變體制勢在必行，桃園市成立全國首創的婦幼發展局旨在加強婦女、兒童及新住民福利照顧，並輔導婦女創業爭取更好的職涯發展，進一步促進家庭性別平等、婦幼身心健康等。智慧城鄉發展委員會則是整合研考會與資科局之專業，致力推動跨局處協調及市政智慧科技議題，優化市政數位治理能力、注入更多創新應用能量，例如桃園市民卡2.0將引進虛實整合應用、1999市民專線。
婦幼發展局長杜慈容表示，藉由跨局處合作，婦幼發展局針對性別平等、婦女權益及少子女化三項議題將有更細膩且完善的因應方式，除了與勞動局攜手改善職場環境，讓婦女短暫離開後能順利返回職場，同時也建立好孕專車、孕前優生保健、新生兒篩檢、擴充早療資源及幼兒專責醫師等制度，提供婦女各項多元友善服務。
智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘則提到，研考會與資科局整合後將肩負更大責任，定會提供更多元服務，透過「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」及「數位培力」四大主軸整合市府內部資源，並善用科技人工智慧、大數據及雲端運算將數據資料加以整合，強化市政治理能力。
張善政也在會中致贈婦幼發展局及智慧城鄉發展委員會同仁「果然好順曆」，此香氣桌曆係由農業局所製作，除象徵著開「箱（香）」新單位、也祝福同仁一切「順曆（利）」。張善政說，婦幼發展局及智慧城鄉發展委員會的揭牌，象徵市府資源整合更加完善，將建立局處間更暢通的管理方式，發揮一加一大於二效用，期許兩位首長展現潛力，讓全臺看見因應體制做出機動性的改變，是所有政府要走的正確道路。