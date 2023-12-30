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董軍出任中國新防長　分析：基於政治忠誠、或關乎南海及台海布局

▲中國解放軍前海軍司令員董軍，接替李尚福成為中國新一任國防部長。（圖／翻攝自微博）
▲中國解放軍前海軍司令員董軍，接替李尚福成為中國新一任國防部長。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國十四屆全國人大常委第七次會議29日決定，任命前海軍司令員董軍，接任李尚福成為新任國防部長，由於董軍過往經歷主要都在海軍，熟悉台海及南海事務，因此有分析認為，北京此舉或許代表將南海視為中美角逐的優先領域，以及對台潛在戰爭的布局。

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綜合《大紀元》、《自由亞洲電台》報導，中國國防部長一般由排名第一的中央軍委委員兼任，但董軍並非中央軍委委員出身，卻能破格晉升防長，主要還是出於政治忠誠考量，旅美時事評論人士陳破空表示，中國近期多個軍種陸續出事，不見得都是因為腐敗，而是高層彼此暗通款曲、裡通外國，進一步引發信任危機，促使習近平找了個相對「冷門」的人選擔任國防部長。

大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文迪（Wen-ti Sung）則分析，董軍的任命，加上提拔具有海軍和南海經驗軍官等跡象，表明中國將南海視為中美地緣政治角逐的新優先領域。董軍曾在2021年8月升任海軍司令，之前還擔任過南部戰區副司令員，該戰區負責管理南海事務，包含與菲律賓、越南等鄰國的主權爭端。

此外，董軍也曾擔任東部戰區海軍（東海艦隊）副司令，該艦隊負責東海，包括中共揚言要統一的台灣，時任美國眾議院議長的裴洛西訪台後，該艦隊還進行了環繞台灣的軍事演習，因此董軍的任命，不排除也關乎中國對台戰爭的布局。

不過對於北京是否會發動對台戰爭一事，也有專家持不同看法，如軍事研究人員宮臨冬就認為，斷言董軍上任是要準備台海戰爭「似乎言之過早」，因為中國國防部長更像是裝飾性的職務，實權不大，關於戰爭準備的問題，更主要還須觀察軍委副主席的人選。

陳破空則指出，對付台灣最重要的2支部隊，火箭軍和戰略支援部隊，近日都有高層相繼失蹤、撤職或被調查，認為這些有台海戰事背景的人都清楚這是冒險之舉，所以不願意陪葬，都要自保留後路，因此才把老婆孩子都送到美國，並將中國的軍事情報透露給美方。

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