董軍出任中國新防長　分析：基於政治忠誠、或關乎南海及台海布局

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大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文迪（Wen-ti Sung）則分析，董軍的任命，加上提拔具有海軍和南海經驗軍官等跡象，表明中國將南海視為中美地緣政治角逐的新優先領域。董軍曾在2021年8月升任海軍司令，之前還擔任過南部戰區副司令員，該戰區負責管理南海事務，包含與菲律賓、越南等鄰國的主權爭端。
此外，董軍也曾擔任東部戰區海軍（東海艦隊）副司令，該艦隊負責東海，包括中共揚言要統一的台灣，時任美國眾議院議長的裴洛西訪台後，該艦隊還進行了環繞台灣的軍事演習，因此董軍的任命，不排除也關乎中國對台戰爭的布局。
不過對於北京是否會發動對台戰爭一事，也有專家持不同看法，如軍事研究人員宮臨冬就認為，斷言董軍上任是要準備台海戰爭「似乎言之過早」，因為中國國防部長更像是裝飾性的職務，實權不大，關於戰爭準備的問題，更主要還須觀察軍委副主席的人選。
陳破空則指出，對付台灣最重要的2支部隊，火箭軍和戰略支援部隊，近日都有高層相繼失蹤、撤職或被調查，認為這些有台海戰事背景的人都清楚這是冒險之舉，所以不願意陪葬，都要自保留後路，因此才把老婆孩子都送到美國，並將中國的軍事情報透露給美方。