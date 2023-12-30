拜登政府繞過國會審查　批准以色列彈藥軍售案

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美國國防安全合作署(Defense Security Cooperation Agency)一份聲明指出，以色列要求把155毫米的引信、底火和推進藥，加入先前的外國軍售案中，使得這項軍售案的總金額從9,651萬美元增加至1億4,750萬美元
聲明指出，國務卿已確定「存在緊急情況」，需要立即向以色列政府出售武器，因為免除了經過國會審查的正常要求，這份聲明稱這些彈藥將來自美國陸軍庫存。
聲明中寫道：「以色列將利用增強的武力來威懾區域威脅，並加強其國土防禦」，並補充說：「所有國家都有義務使用符合國際人道法的彈藥。」
法新社根據以色列的數據所進行的統計顯示，哈瑪斯在10月7日對以色列發動了跨境襲擊，造成約1,140人死亡，其中大部分是平民。
在突襲發生後，美國緊急向以色列提供軍事援助，根據哈馬斯控制的加薩衛生部，以色列在加薩採取軍事行動，造成至少2萬1,507人喪命，其中大部分是婦女和兒童。
以色列的行動所造成的加薩平民死亡和破壞，引起了國際社會的強烈抗議，美國的國際形象也因持續支持以色列而受到打擊。
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