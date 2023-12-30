AI驅動殺手級應用！商機大爆發　推升2024台股再創高點

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除此之外，歐元區因整體經濟表現疲弱，預計降息時間會快於其他區域；至於日本的部分，因經濟表現佳、通膨也到目標，預計明年會逐漸退出寬鬆貨幣政策。
葉明杰指出，根據過去經驗，高基準利率易伴隨著經濟衰退或是黑天鵝事件，目前觀察到美國的個人信貸違約率正在上升、歐美商用不動產陸續有破產消息，需要持續觀察可能的負面影響。整體來說，升息周期結束對債市是好消息，特別是債市在過去三年震盪且空頭的情況下，預期債市會迎來不錯的投資機會。
在全球總經方面，統一投顧證券分析師陳杰瑞也預期2024上半年全球經濟即將「軟著陸」，著陸過程難免顛簸，預計FED於2Q啟動降息循環，每季降息1碼、全年共計降3碼。在預防式降息下，有助經濟換檔加速，企業回補庫存也將帶動獲利上揚，再加上美國總統大選加持，將有助美股再創新猷。
就台灣而言，電子業整體庫存水位趨於健康，出口動能將逐漸增強，2024年GDP可望上修，引領台股指數走高。統一投顧預期2024年整體企業獲利達3.5兆元，年營收增長率（YoY）獲利成長達18.3%，其中電子業因庫存調整結束，加上AI商機在2024年爆發，獲利動能最強。由於企業獲利的高點落在4Q，將推升2024年台股再創高點。在投資佈局上，建議聚焦於AI商機（Server、ASIC AI、Edge AI）、手機新科技、記憶體及DDR5概念、ESG（EV充電樁、ESL）、景氣復甦（鋼鐵、散裝）、汽車零組件、紡織鞋材、新劑型新藥、殖利率高的金融股……等產業與題材。
針對AI商機，統一投信副總經理林鴻益指出，2024年將是最多企業導入AI專案的時期，將提高營運效率及創造新營收。AI雲端巨頭客戶數大增，顯示出市場對AI的強勁需求，相關雲端產業於2023年下半年大幅提升支出，加速刺激AI的發展。
另外，先進封裝製程作為AI基礎建設的核心技術，將在 2024上半年持續供不應求。若AI算力投資能顯著提高企業生產力，未來可望見到更多AI驅動的殺手級應用誕生，促進產業蓬勃發展。襲捲全球的AI浪潮及新興科技投資機會，有望成為投資人2024年的布局重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。