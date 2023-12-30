內科交通靠捷運東環段 李四川拋「遊園車」減少企業員工開車
內湖科學園區交通問題為台北市困擾多年，台北市長蔣萬安上任後，北市府推出「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，吸引內科61家企業響應。台北市交通局29日舉行表揚記者會，與會的台北市副市長李四川表示，內科交通問題要解決要靠捷運東環段的興建完成，為了應對即將到來的施工交通黑暗期，規畫開設每天定時巡迴的「遊園車」，讓企業員工們減少開車。
記者邱新博／台北報導
ESG推廣計畫是企業與政府公同參與，自計畫開始以來已經吸引有61家企業響應支持，其中包括科技、電信、醫療、金融及零售批發產業等大型企業，提出了各項綠運輸措施，如：ESG報告納入計算員工通勤碳排或交通減碳策略、實施彈性、居家或異地上班、員工通勤接駁車、鼓勵單車通勤以及捐贈YouBike等。
出席記者會的李四川表示，計畫推動以來內科的尖峰時段已經下降6至13%旅行時間，他認為，已經跨出第一步；而要真正解決內科交通問題需要靠捷運東環段的興建，在施工期間的交通黑暗期，園區內不要以上下班接駁車，而是以每天定時巡迴的「遊園車」，讓企業員工減少自駕，市府也願意在預算給予相關補助，這要趕在東環段發包動工之前，替交通黑暗期作配套。
交通局綜合規劃科廖苑伶表示，將持續與企業商討「遊園車」規劃，預計明年東環線施工之前設置，同時汽車多是利用國道離開內科，也和高公局商討，往前延伸進入國道前的匝道，高速公路就能乘載多些車輛，讓市區不打結。