「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

感謝守護治安！林右昌：持續完善照顧制與執法環境　做警堅強後盾

▲內政部長林右昌表示，警察執勤時間長且危險程度高，感謝警察守護治安辛勞，政府會持續完善照顧制度及執法環境，做警察最堅強的後盾，讓第一線執勤人員無後顧之憂，守護民眾生命財產安全。（圖／NOWnews資料照）
▲內政部長林右昌表示，警察執勤時間長且危險程度高，感謝警察守護治安辛勞，政府會持續完善照顧制度及執法環境，做警察最堅強的後盾，讓第一線執勤人員無後顧之憂，守護民眾生命財產安全。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部長林右昌今天表示，警察執勤時間長且危險程度高，感謝警察守護治安辛勞，政府會持續完善照顧制度及執法環境，做警察最堅強的後盾，讓第一線執勤人員無後顧之憂，守護民眾生命財產安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部透過新聞稿表示，警察是安定社會、國家穩定的力量，政府近年陸續調高基層警察年功俸、增訂國道警察危險加成及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等照顧措施，並持續充實各項執勤裝備、汰換警車，另外也修正「警械使用條例」保障警察執勤權等。

林右昌說，為強化照顧辛勞的警察人員，行政院在今年6月15日警察節前夕，宣布從7月起將近30年未調整的警勤加給全面調高15%，第一線外勤員警每月至少增加新台幣1265元、雙北刑警每月最多增加3289元，全國近7萬名警察受惠加薪，適時鼓舞基層員警工作士氣。

林右昌指出，此外，行政院也在今年初核定從元旦起將員警每月超勤加班費核發上限，由1萬7000元調高為1萬9000元，保障員警超時服勤補償權益。

林右昌表示，另為強化因公傷亡員警照護及子女教養措施，行政院在今年8月15日核定修正「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」，將傷亡員警未成年子女每月生活費用補助，由1萬元提高為1萬5000元、學齡前幼兒托育補助由5000元提高為8500元，分別調高50%及70%，大幅減輕傷亡員警家庭費用負擔，讓員警無後顧之憂。

林右昌指出，今年調高警勤加給、提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展顯政府對警察的重視，未來將積極建立更完善的待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。（編輯：郭無患）1121230

國際移民節在台中！表彰10位新住民　林右昌：鼓勵追夢

蔡其昌林右昌「雙昌」來助陣　李柏毅：守住左楠這一席

《危老條例》修正案三讀通過　林右昌：加速公有房地參與重建效率

立院三讀通過《住宅法》修正案　林右昌：租賃契約不得作查稅依據

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選