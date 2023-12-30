感謝守護治安！林右昌：持續完善照顧制與執法環境　做警堅強後盾

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林右昌說，為強化照顧辛勞的警察人員，行政院在今年6月15日警察節前夕，宣布從7月起將近30年未調整的警勤加給全面調高15%，第一線外勤員警每月至少增加新台幣1265元、雙北刑警每月最多增加3289元，全國近7萬名警察受惠加薪，適時鼓舞基層員警工作士氣。
林右昌指出，此外，行政院也在今年初核定從元旦起將員警每月超勤加班費核發上限，由1萬7000元調高為1萬9000元，保障員警超時服勤補償權益。
林右昌表示，另為強化因公傷亡員警照護及子女教養措施，行政院在今年8月15日核定修正「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」，將傷亡員警未成年子女每月生活費用補助，由1萬元提高為1萬5000元、學齡前幼兒托育補助由5000元提高為8500元，分別調高50%及70%，大幅減輕傷亡員警家庭費用負擔，讓員警無後顧之憂。
林右昌指出，今年調高警勤加給、提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展顯政府對警察的重視，未來將積極建立更完善的待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。（編輯：郭無患）1121230