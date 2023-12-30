NBA／勇士已不排斥交易Andrew Wiggins　他和Kuminga在場上不兼容

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而在他低迷的這一段時間，先發位置已經被Jonathan Kuminga給取而代之，而且兩人在場上作用重複性太高、並不兼容，他們兩人搭檔時，淨效率是勇士所有兩人小組配合中最糟糕的-21.4。
Kawakami在近期一篇文章中表示，「雖然我過去說過，在Wiggins簽下一份相對便宜的續約合約後，勇士不太願意這麼快就交易他，這樣他就可以留在這支球隊。但我後來聽說，這不會成為球隊探索Wiggins交易市場的大阻力。特別是在勇士隊已決定讓Jonathan Kuminga擔任他們的主力小前鋒，而若他不能和前者一起打球的情況下。」
如果Wiggins繼續掙扎下去，勇士隊可能會考慮交易他，特別是在Kuminga已經取代它的作用下。這位年輕側翼在最近先發的8場比賽中，場均得到13.8分5籃板2助攻。
勇士肯定不會輕易放走Wiggins，畢竟他的身體素質就擺在那裡，在如今聯盟中，要奪冠意味著側翼要有足夠的人手，這方面的資源永遠不嫌多。
但隨著交易截止日的臨近，Wiggins的狀態絕對值得關注。勇士希望繼續爭奪總冠軍，因此幾乎可以肯定，如果他的表現沒有改善，球隊將在截止日期前採取一些措施。