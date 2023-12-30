鶯歌厝遭檢舉違建！出門見空拍機在巡　卓冠廷：被查水表了！

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卓冠廷說明，鶯歌老家是父母在1990年自己4歲多時建成，在他要升小一時搬進來，至今30幾年，扣掉上大學、出外工作，到從美國回來，都住這裡無誤。而檢舉函裡的指控，提到老家3個「疑似違法」，寫得一副有大秘寶的口吻，結果卻是令人啼笑皆非，「我想可能是檢舉人相機畫質太差」。
卓冠廷表示，首先被檢舉一樓前庭當車庫，但實際情況是家門前從沒當過車庫，只有欄杆跟父母種的盆栽，種農作長出車的，不是他家；其次稱頂樓露台蓋滿當室內空間，他解釋那更是大錯特錯，被檢舉的屋頂實際上只是黑紗網。
卓冠廷說，對方只用了空照圖，就直接指控他家頂樓陽台加蓋屋頂。實際上頂樓只有簡單的鐵架，連牆壁都沒有做，鋪上黑色紗網，很單純就是因為陽台有盆栽要防日曬還要能喝雨水而已，如果市府認定頂樓陽台不能種盆栽和鋪紗網，那自己以後陽台連曬衣架都不放。
最後被指控違規興建遮雨棚，卓冠廷解釋，頂樓根本沒有遮雨棚，而一樓的遮雨棚也沒有什麼豪華功能，跟全台灣透天厝會看到的一模一樣，30年來都長這樣。
卓冠廷說，關於這30年的遮雨棚，範圍到哪裡合乎才合乎新北法規？需要不需要申請雜項執照？該如何改善？會等市府的公文。另外早上出門時，自己還遇到有人操控空拍機在他家上頭徘徊，一位大哥從車上下來拿走空拍機，沒有表明身分是媒體記者或是哪個單位，距離總統大選倒數，「我會加油的」。
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