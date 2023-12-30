T1／「全民表妹」李雅英加入電豹女啦啦隊！與前同事李多慧續前緣
韓式應援當道，台啤永豐雲豹職業籃球隊日前宣布專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」網羅韓國應援女神李雅英，但其實她與今年在臺灣竄紅的李多慧，過去同樣效力韓職起亞虎啦啦隊，兩人是前同事關係，回憶起與多慧共識經驗，雅英說：「她舞技真的超一流，而且非常敬業，能夠在臺灣有一翻成就，我完全不意外。」
記者吳政紘/綜合報導
其實李雅英應援資歷相當豐富，除了籃球外，足球、排球與棒球都是她涉獵範圍，特別是在韓職方面，先後在樂天巨人、起亞虎及NC恐龍效力，而且在起雅虎時期就非常欣賞李多慧，她表示，多慧當初來一個人來台灣異地打拼一定很辛苦，尤其要克服文化及語言差異，很感謝她的努力和優秀表現，這一年來讓更多人認識韓國的啦啦隊，讓很多人有機會來海外發展。
也因為自己是職業模特兒，李雅英曾藉由工作多次來臺，只是沒有太多時間好好細細品嚐台灣的人文風情，這次加入「浪LIVE電豹女」，會長時間駐足台灣，也希望能夠去體驗台灣不同的夜市文化，她笑說：「台灣的夜市不管吃喝玩樂都應有盡有，有機會還想品嚐看看炸雞排、珍珠奶茶還有牛肉麵！屆時再看多慧可否當導遊，雖然自己比多慧年長，但多慧是在台灣發展的大前輩，一切都要靠『多慧前輩』多多照顧了!」