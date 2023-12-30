今日必吃／元旦連假逛台南！國華街2名店小吃超推　碗粿得必比登

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這裡的名店的確也多，尤以永樂市場一區最是熱鬧，像是一味品碗粿魚羹，就曾經於美食聖經《米其林指南》中兩屆獲選必比登推薦。一味品碗粿一開始僅有在地人特別青睞，事實上這裡的碗粿製作配方來自於有70多年歷史的老店富盛號，原來一味品就是由原富盛號的二代媳婦出來開設，軟Ｑ紮實的碗粿內有瘦肉、火燒蝦等，淋上醬油膏、蒜泥之外，建議還可加入辣醬與哇沙米，味濃噴香。
而在一味品碗粿正隔壁攤則有阿松割包，曾於台灣美食評鑑活動500碗中一次受到3碗的肯定，由評審HallyChen、詹姆士、劉書甫各給出一碗。阿松割包也是傳承了80年左右的老店，內行人都知道來此必吃豬舌割包，是別的地方難以嚐到的獨特美味，且通常來說割包裡會加入花生粉，這裡則是店家特調的花生醬，甜度不會太高，再同樣配上酸菜等，因豬舌處理得極好，Ｑ嫩不腥，搭上花生醬的清香，吃起來淡雅卻相當夠味。
📍店家資訊
店名：台南一味品碗粿魚羹
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-8563
店名：阿松割包
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話： 06-211-0453
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