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今日必吃／元旦連假逛台南！國華街2名店小吃超推　碗粿得必比登

▲國華街上小吃店林立，尤以永樂市場這一帶最熱鬧，這裡有米其林必比登推薦的小吃「一味品碗粿」，以及500碗美食評選活動中獲得3碗肯定的「阿松割包」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲國華街上小吃店林立，尤以永樂市場這一帶最熱鬧，這裡有米其林必比登推薦的小吃「一味品碗粿」，以及500碗美食評選活動中獲得3碗肯定的「阿松割包」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次推薦元旦連假如果有到台南旅遊，必嚐當地特色小吃，尤其國華街上更是老店林立，到國華街的永樂市場可一次蒐藏得到米其林必比登的一味品碗粿魚羹，與在台灣美食評鑑活動500碗中一次囊獲3碗的阿松割包。

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台南國華街上小吃店眾多，包含台南牛肉湯、台南杏仁茶、刨冰等，讓這裡成為許多觀光客到台南的必逛景點，還曾兩度讓日本《BRUTUS》雜誌來台製作台灣專題時，皆以國華街街景作為雜誌封面。

▲一味品碗粿魚羹於美食聖經《米其林指南》中，連兩屆獲選必比登推薦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一味品碗粿魚羹於美食聖經《米其林指南》中，連兩屆獲選必比登推薦。（圖／記者葉盛耀攝）
這裡的名店的確也多，尤以永樂市場一區最是熱鬧，像是一味品碗粿魚羹，就曾經於美食聖經《米其林指南》中兩屆獲選必比登推薦。一味品碗粿一開始僅有在地人特別青睞，事實上這裡的碗粿製作配方來自於有70多年歷史的老店富盛號，原來一味品就是由原富盛號的二代媳婦出來開設，軟Ｑ紮實的碗粿內有瘦肉、火燒蝦等，淋上醬油膏、蒜泥之外，建議還可加入辣醬與哇沙米，味濃噴香。

▲一味品的碗粿用料紮實，裡頭配料包含瘦肉、火燒蝦蝦仁等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一味品的碗粿用料紮實，裡頭配料包含瘦肉、火燒蝦蝦仁等。 （圖／記者葉盛耀攝）
而在一味品碗粿正隔壁攤則有阿松割包，曾於台灣美食評鑑活動500碗中一次受到3碗的肯定，由評審HallyChen、詹姆士、劉書甫各給出一碗。阿松割包也是傳承了80年左右的老店，內行人都知道來此必吃豬舌割包，是別的地方難以嚐到的獨特美味，且通常來說割包裡會加入花生粉，這裡則是店家特調的花生醬，甜度不會太高，再同樣配上酸菜等，因豬舌處理得極好，Ｑ嫩不腥，搭上花生醬的清香，吃起來淡雅卻相當夠味。

▲來到阿松割包必嚐一下現夾的豬舌割包，以特調的花生醬替代常見的花生粉，吃起來更清香不膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲來到阿松割包必嚐一下現夾的豬舌割包，以特調的花生醬替代常見的花生粉，吃起來更清香不膩。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
店名：台南一味品碗粿魚羹
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-8563

店名：阿松割包
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話： 06-211-0453

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

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