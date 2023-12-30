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NBA／「一分錢」Hardaway獲名人堂提名　曾是九零年代傳奇高控衛

▲奧蘭多魔術傳奇球星「一分錢」Anfernee Hardaway已被提名為2024年奈史密斯籃球名人堂的候選人。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧蘭多魔術傳奇球星「一分錢」Anfernee Hardaway已被提名為2024年奈史密斯籃球名人堂的候選人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據美媒報導，奧蘭多魔術傳奇球星「一分錢」Anfernee Hardaway已被提名為2024年奈史密斯籃球名人堂的候選人。這位前魔術隊的傳奇後衛，當年在場上球技和人氣兼具，並曾率隊打進總冠軍賽。

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今年的提名人選包括Vince Carter、Bill Laimbeer、Rick Barnes、Mike Fratello、Walter Davis、Seimone Augustus、Penny Taylor、2008年美國奧運男籃隊。提名表提交給奈史密斯籃球名人紀念堂總裁兼執行長後，將開始進行正式投票。決賽入圍名單將於2月17日NBA全明星周末期間公佈。

201公分，卻能打到控衛的Hardaway是九零年代聲名響亮的球星之一，他在1993年選秀大會上以首輪第3順位被選中，曾效力於魔術、太陽、尼克和熱火，場均15.2分4.5籃板5助攻1.6抄截0.4阻攻。2次入選年度第一隊、1次最佳第3隊、1次最佳新秀第一隊和4次全明星。

1995年，Hardaway攜手超級中鋒「鯊魚」Shaquille O'Neal幫助魔術隊打進總冠軍賽，儘管當時他們被休士頓火箭隊橫掃，但這位超級後衛在系列賽中場均25.5分4.8籃板。

退役後作為孟菲斯大學的教練，Hardaway帶領這支NCAA球隊連續2年參加 NCAA錦標賽，獲得NIT錦標賽和AAC錦標賽冠軍。孟菲斯大學本季戰績10勝2敗，排名全國第18名。

雖然Hardaway的NBA生涯顛峰短暫，但卻是極其輝煌的，他本人也是那樣認為。在今年8月接受美國媒體採訪時，他認為自己值得入選名人堂。

「如果你談論的是我巔峰期的比賽，我比任何人都好。有些在名人堂中的球員，年限比我少，而我卻得到了和他們相同的數據。」Hardaway認為，如果自己能再多打兩年好球，那將毫無爭議地進入名人堂，並強調自己可和這些傳奇球星中的任何一人打球。

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