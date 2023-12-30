國民黨智庫大樣本民調：政黨支持度領先　侯康配純市話贏1％

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若以過去歷屆總統大選封關民調大多採用的市話民調部分進行統計，總統支持度部分侯康配30.2%、柯盈配14.3%、賴蕭配29.2%、未表態23.9%，侯康配在市話民調中領先1%；政黨支持度部分，國民黨32.4%、民眾黨12.5%、民進黨25.6%。77.3%民眾表示一定會去投票，可能會去投票的則為13%。
凌濤表示，由這兩份民調可發現，總統支持度部分侯康配與賴蕭配差距皆小，甚至有領先的結果，而政黨支持度國民黨在這份民調與其他坊間機構的民調中，都維持高度領先。其中，若以區域區分，可發現侯康配在北北基、桃竹苗、中彰投、宜花東金馬等區域領先，至於賴蕭配則在雲嘉南、高屏澎領先，幅度則各有不同；年齡部分，20到39歲目前由柯盈配微幅領先，40到49歲目前由賴蕭配微幅領先，50歲以上則由侯康配領先。
凌濤強調，不論是市話加手機暫時落後的差距1.6%、或是市話領先的1%微幅差距，都是近身肉搏戰，「一票都不能少」，因此最後關鍵時刻，希望大家集中在野力量，走最後一哩路。國民黨在1月2日早上7點半到8點半在全臺368鄉鎮的1139個路口舉行「113挺侯康、護臺灣9幸福」大型競選活動，就是希望在最後關鍵，能從近身肉搏戰、宛如「麻花捲」般的民調中脫穎而出，取得領先，獲得多數選民的認同與支持。
這份民調是由國家政策基金會委託十方民調執行，調查時間為2023年12月15至28日，共計完成5013份有效樣本，信賴水準95%時抽樣誤差最大值是正負1.39%，對象是全台22個縣市、年滿20歲以上的民眾，調查方式採市話搭配手機的電話調查，市內電話以中華電信電話號碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例隨機抽樣，並作尾數末2碼隨機處涵蓋不在母體清冊的家戶電話，共完成3258份樣本；手機調查以數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊，並作尾數末6碼亂數隨機抽樣，共完成1755份樣本，經費來源是國家政策研究基金會。
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