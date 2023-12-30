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國民黨智庫大樣本民調：政黨支持度領先　侯康配純市話贏1％

▲國民黨總發言下人凌濤今日公布國民黨委託十方民調進行大樣本民調。（圖／國民黨提供）
▲國民黨總發言下人凌濤今日公布國民黨委託十方民調進行大樣本民調。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

選戰倒數14天，國家政策研究基金會副執行長凌濤今（30）日在中國國民黨舉行「公布2024總統選舉最新民意調查」記者會，公布該會最新大樣本民調結果，市話與手機混合樣本的總統支持度：侯康配25.6%、柯盈配22.4%、賴蕭配27.2%，政黨支持度國民黨28.7%、民眾黨18.3%、民進黨23.2%；而往年總統大選常用之全市話部分：侯康配30.2%、柯盈配14.3%、賴蕭配29.2%，侯康配領先1%。由此可知，國民黨政黨支持度在民調上仍保持高度領先，侯康配則與賴蕭配差距甚微，在純市話、手機市話搭配的民調互有領先，盼全體國人支持下架民進黨的主流民意集中力量，走最後一哩路，一票都不能少，讓政黨再輪替、台灣再出發。

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根據十方民調大樣本結果，最新市話加手機的民調結果，總統支持度部分侯康配25.6%、柯盈配22.4%、賴蕭配27.2%、未表態22.4%，藍綠在手機搭配市話的民調差距目前是1.6個百分點；政黨支持度部分，國民黨28.7%、民眾黨18.3%、民進黨23.2%。75.3%民眾表示一定會去投票，可能會去投票的則為12.8%。

若以過去歷屆總統大選封關民調大多採用的市話民調部分進行統計，總統支持度部分侯康配30.2%、柯盈配14.3%、賴蕭配29.2%、未表態23.9%，侯康配在市話民調中領先1%；政黨支持度部分，國民黨32.4%、民眾黨12.5%、民進黨25.6%。77.3%民眾表示一定會去投票，可能會去投票的則為13%。

凌濤表示，由這兩份民調可發現，總統支持度部分侯康配與賴蕭配差距皆小，甚至有領先的結果，而政黨支持度國民黨在這份民調與其他坊間機構的民調中，都維持高度領先。其中，若以區域區分，可發現侯康配在北北基、桃竹苗、中彰投、宜花東金馬等區域領先，至於賴蕭配則在雲嘉南、高屏澎領先，幅度則各有不同；年齡部分，20到39歲目前由柯盈配微幅領先，40到49歲目前由賴蕭配微幅領先，50歲以上則由侯康配領先。

凌濤強調，不論是市話加手機暫時落後的差距1.6%、或是市話領先的1%微幅差距，都是近身肉搏戰，「一票都不能少」，因此最後關鍵時刻，希望大家集中在野力量，走最後一哩路。國民黨在1月2日早上7點半到8點半在全臺368鄉鎮的1139個路口舉行「113挺侯康、護臺灣9幸福」大型競選活動，就是希望在最後關鍵，能從近身肉搏戰、宛如「麻花捲」般的民調中脫穎而出，取得領先，獲得多數選民的認同與支持。

這份民調是由國家政策基金會委託十方民調執行，調查時間為2023年12月15至28日，共計完成5013份有效樣本，信賴水準95%時抽樣誤差最大值是正負1.39%，對象是全台22個縣市、年滿20歲以上的民眾，調查方式採市話搭配手機的電話調查，市內電話以中華電信電話號碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例隨機抽樣，並作尾數末2碼隨機處涵蓋不在母體清冊的家戶電話，共完成3258份樣本；手機調查以數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊，並作尾數末6碼亂數隨機抽樣，共完成1755份樣本，經費來源是國家政策研究基金會。

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