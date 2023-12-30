吳奇隆與助理穿情侶裝！劉詩詩傳婚變8年 星座專家：拖不過2025
53歲男星吳奇隆和相差17歲的劉詩詩，2015年婚後育有一子，一家三口生活幸福，卻屢傳婚變謠言，中國狗仔爆料他們「2025年隨時會官宣」，更透露粉絲拍到他與助理穿同款情侶鞋、情侶裝；連星座專家艾菲爾也表示從命盤上來看，吳奇隆感情運不順，極有可能在2025年離婚，讓網友很訝異。
記者江芷稜／綜合報導
吳奇隆婚變消息不斷，去年夫妻還共同發表聲明，表示「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」，攜手澄清婚變流言。最近他在綜藝節目上，表示想把事業重心轉移到家庭，好好照顧對自己重要的人。
吳奇隆日前分享近照，身形消瘦許多，臉頰有些凹陷，引發網友熱議。對於他們隨時會官宣離婚的傳聞，中國狗仔「追瓜少年阿飛」開直播，澄清吳奇隆、劉詩詩婚變傳聞，表示離婚傳聞是假的，會傳出婚變原因是粉絲拍到吳奇隆與助理穿同款情侶鞋、情侶裝，他強調：「反正都是傳的，都證實不了，為了個助理跟劉詩詩離婚，他瘋了？！」
不過，曾經成功預測徐若瑄離婚的星座專家艾菲爾，日前上《命運好好玩》節目指出，吳奇隆命盤有5顆星都在天蠍座，有2顆凶星都是180度，直言他與劉詩詩應已進入「離婚倒數」，「拖得過2024年，也拖不過2025年」，但他口誤說劉詩詩是牡羊座，被網友糾正是雙魚座，懷疑他的資料與預測有錯誤，而吳奇隆的前妻馬雅舒才是牡羊座。
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