SBS演技大賞／眾明星悼念李善均　自願發起「穿黑色正裝」走紅毯

吳奇隆與助理穿情侶裝！劉詩詩傳婚變8年　星座專家：拖不過2025

▲吳奇隆（左）和劉詩詩結婚8年屢傳婚變，星座專家艾菲爾預言，離婚拖不過2025年。（圖／隆詩吧官博）
▲吳奇隆（左）和劉詩詩結婚8年屢傳婚變，星座專家艾菲爾預言，離婚拖不過2025年。（圖／隆詩吧官博）

記者江芷稜／綜合報導

53歲男星吳奇隆和相差17歲的劉詩詩，2015年婚後育有一子，一家三口生活幸福，卻屢傳婚變謠言，中國狗仔爆料他們「2025年隨時會官宣」，更透露粉絲拍到他與助理穿同款情侶鞋、情侶裝；連星座專家艾菲爾也表示從命盤上來看，吳奇隆感情運不順，極有可能在2025年離婚，讓網友很訝異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳奇隆（左圖左）與劉詩詩（左圖右）結婚6年甜蜜蜜。（圖／翻攝自微博）
▲吳奇隆（左圖左）與劉詩詩（左圖右）結婚8年甜蜜蜜。（圖／翻攝自微博）
吳奇隆婚變消息不斷，去年夫妻還共同發表聲明，表示「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」，攜手澄清婚變流言。最近他在綜藝節目上，表示想把事業重心轉移到家庭，好好照顧對自己重要的人。

▲吳奇隆與劉詩詩被微博博主「張小寒」影射婚變。（圖／翻攝張小寒微博）
▲吳奇隆與劉詩詩去年被微博博主「張小寒」影射婚變。（圖／翻攝張小寒微博）
▲粉絲反駁吳奇隆與助理衣著是同款。（圖／翻攝微博）
▲吳奇隆被爆與助理穿著都是同款，但有粉絲出面駁斥。（圖／翻攝微博）
吳奇隆日前分享近照，身形消瘦許多，臉頰有些凹陷，引發網友熱議。對於他們隨時會官宣離婚的傳聞，中國狗仔「追瓜少年阿飛」開直播，澄清吳奇隆、劉詩詩婚變傳聞，表示離婚傳聞是假的，會傳出婚變原因是粉絲拍到吳奇隆與助理穿同款情侶鞋、情侶裝，他強調：「反正都是傳的，都證實不了，為了個助理跟劉詩詩離婚，他瘋了？！」

▲吳奇隆和劉詩詩共同發聲明，強調「我們一直很好」。（圖／翻攝吳奇隆微博）
▲吳奇隆和劉詩詩共同發聲明，強調「我們一直很好」。（圖／翻攝吳奇隆微博）
不過，曾經成功預測徐若瑄離婚的星座專家艾菲爾，日前上《命運好好玩》節目指出，吳奇隆命盤有5顆星都在天蠍座，有2顆凶星都是180度，直言他與劉詩詩應已進入「離婚倒數」，「拖得過2024年，也拖不過2025年」，但他口誤說劉詩詩是牡羊座，被網友糾正是雙魚座，懷疑他的資料與預測有錯誤，而吳奇隆的前妻馬雅舒才是牡羊座。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

吳奇隆遭婚變傳聞纏身　近照曝光「雙頰凹陷」瘦一大圈

劉詩詩微博IP位置露餡！和吳奇隆婚變頻傳　她定位曝光1秒破謠言

吳奇隆屢傳婚變劉詩詩！自曝刻意減少工作　吐真心話：想多陪孩子

吳奇隆、劉詩詩傳「2025年上半年官宣離婚」　關鍵字光速衝上熱搜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選