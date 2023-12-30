不畏美中貿易戰！台商回台投資金額高　手握AI和電動車新商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
另為因應AI產業蓬勃發展之市場，吸引過往伺服器代工大廠積極布局，包含：緯創資通增設AI、5G、伺服器運算產品產線、緯穎科技架設雲端伺服器主板半品產線與研發實驗室。而近年台積電擴大在台投資，吸引22家供應鏈廠商投資金額達660億元，例如：日月光、汎銓、合晶、日揚、恆誼、弘潔、弘翰、銘金等。
在電動車部分，天下雜誌曾以台灣搶賺特斯拉為題，報導特斯拉在台有29家關鍵零件供應商，包含車電、馬達、電池、車身及充電等系統。經濟部指出，台灣廠商擁有IT產業製造背景、具彈性化生產製造、創新能力等特色，超越其他國家競爭對手，打入特斯拉國際供應鏈。近半數申請通過投資台灣三大方案，擴大投資台灣，包含群創、和碩、同欣電、巧新等。
面對未來淨零碳排趨勢，以及電動車產業技術發展崛起，國內業者為符合全球能源轉型趨勢，今（2023）年亦有許多電動車供應鏈廠商紛紛申請三大方案，投入電動車相關研發與生產，例如：台塑尖端能源科技興建全台最大磷酸鋰鐵電池芯製造廠、光陽機車投入電動機車研發製造等。
投資台灣三大方案將於明（2024）年底屆期，施行期間由「投資臺灣事務所」提供單一服務窗口，持續輔導廠商辦理方案申請，從事生產智慧化及綠色轉型，並以廠商的需求為導向，提供人力、融資、土地、水電、租稅等五大協助，有效整合與解決廠商的投資問題。