中華職棒／回顧富邦悍將歷年主帥　陳連宏、洪一中有機會率隊奪冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧前4位帶領富邦悍將的總教練，隊史第一任總教練由葉君璋擔任，首年繳出48勝70敗2和戰績，勝率0.407；第二年續掌兵符，但在球季中打了73場後（戰績31勝42敗）因戰績不佳宣布請辭，改由陳連宏接任總教練。
季中接任總教練的陳連宏，扣除遭禁賽3場，在44場比賽中繳出22勝22敗成績，勝率0.500，富邦也在該年以年度第三闖進季後挑戰賽，可惜最終在挑戰賽中不敵統一獅，無緣最終的台灣大賽，這也是富邦自接手後，唯一一次闖進季後挑戰賽。爾後2019年陳連宏續擔任總教練，繳出63勝55敗2和、勝利0.534不錯成績，可惜最終仍然無緣闖進台灣大賽。
2020賽季富邦悍將請到了曾替Lamigo桃猿締造王朝的洪一中擔任總教練。洪一中接手首年富邦戰績54勝65敗1和，富邦悍將在經歷上半季23勝37敗的墊底後，於下半季4隊亂鬥中，一度有機會闖入季後賽，但在最終戰主場0：2不敵統一獅後，也確定遭到淘汰。隔年2021賽季54勝62敗4和、勝率0.466，富邦再度無緣季後賽，洪一中季後也宣布請辭轉任球團顧問。
最近兩個賽季都是由自兄弟教練團出生的丘昌榮擔綱總教練位置，去年賽季繳出46勝68敗4和（因感染COVID-19由黃泰龍教練代理二場）、勝率0.404戰績，今年則是繳出48勝67敗5和、勝率0.417成績，富邦同樣無緣季後賽。
如今若「鋒總」正式上任，陳金鋒也將成為富邦悍將隊史第5任總教練，富邦也將迎來新氣象，要力拼在明年賽季就有所作為，闖進暌違許久的季後賽大門。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁