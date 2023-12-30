NBA／騎士三分好鐵43投僅6中！「字母哥」第三節爆發率公鹿逆轉勝
克理夫蘭騎士在今（30日）主場迎戰密爾瓦基公鹿，雖上半場騎士仍以59:52領先，但仍舊公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo轟下34分、16籃板、5助攻，與騎士自身外線卡彈，全場三分球43中6，終場就以111:119不敵公鹿，公鹿收下近10場的第9勝，騎士則是終止2連勝。
記者張志宇/綜合報導
首節騎士就取得37:31領先，靠著主力中鋒Jarrett Allen在上半場豪取18分，上半場結束騎士取得59:53領先，但來到第三節「字母哥」Giannis Antetokounmpo發力，單節攻下14分率隊打出40:21逆轉攻勢奠定勝基。
來到末節騎士一度將比分追至101:105僅有4分差，但最終反撲無力敗下陣來，本場騎士中鋒Jarrett Allen轟下生涯新高30分、12籃板、6助攻，可惜未能幫助球隊取勝。
騎士一哥Donovan Mitchell在今迎來復出，轟進34分、9助攻、6籃板，但本場被逆轉的主因，正是冰冷的外線手感，全場三分處手43投僅6中，命中率僅有14%。
公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo拿下34分、16籃板、5助攻，Khris Middleton貢獻13分11助攻3抄截，Malik Beasley三分8中5，斬獲15分5籃板。
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