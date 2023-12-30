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經典賽隊友Nootbaar稱進藤健介能適應大聯盟！後者稱仍有許多不足

▲日裔外野手Lars Nootbaar認為現役日職打者中，進藤健介將能在大聯盟活躍。（圖／美聯社／達志影像）
▲日裔外野手Lars Nootbaar認為現役日職打者中，進藤健介將能在大聯盟活躍。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

本屆代表日本隊參加經典賽的日裔外野手Lars Nootbaar，在近日越洋受日媒富士電台訪問，並談及認為現役日職打者中，誰將能在大聯盟活躍，Nootbaar直言正是去年轉投軟銀的左打進藤健介，但進藤健介也隨即回覆到，「自己還有許多不足的地方」。

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Lars Nootbaa在富士電視台的節目《Wide na Show》中表示，「我第一位就是想到進藤選手，因為他的球棒控制能力十分出色，這是很難透過教導去學習的，我認為進藤健介在大聯盟中同樣也能有很好的發揮。」

進藤健介也在昨（29日）看到節目後透露，「聽到Lars Nootbaa十分高興，但今年3月的經典賽上，我在與大谷翔平、吉田正尚、Lars Nootbaar同隊後，才發現自己在體能、擊球初速與爆發力都無法與他們相比，可以說『完全不是同一個等級』。」

進藤健介本季從日本火腿轉戰福岡軟銀鷹，整季出賽143場（生涯新高），敲出149安、打擊率0.303、26轟（生涯新高），其中二壘安打數為75 支是本季太平洋聯盟最多，OPS為0.959。

值得一提，當進藤健介被問及有無意願挑戰大聯盟時，就表示「完全沒有，應該說，這是不可能的。」

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