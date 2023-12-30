NBA／活塞28連敗快寫最慘紀錄 魔獸發文嘲諷：台灣打電話來了
NBA活塞仍擺脫不了連敗低潮，昨（29日）與塞爾提克鏖戰到延長賽，最終仍以122：128吞敗，苦吞28連敗，已追平史上最長連敗紀錄，上季加盟台灣T1職籃桃園雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）發文嘲諷，「台灣打電話來了！」
NOWnews/綜合報導
目前活塞隊28場連敗紀錄，已經追平費城76人隊在2014-15到2015-16年創下跨季連敗紀錄，這不僅已經是NBA單季最長連敗紀錄，若再次失利，將創下NBA前所未見的29連敗難堪紀錄。
「魔獸」先前曾在社群媒體上嘲諷活塞隊，當活塞27連敗時，霍華德還在推特發文，聲稱自己、卡森斯（DeMarcus Cousins）等一群淡出NBA的球星，還比活塞更會贏球。
昨日活塞吞下28連敗，霍華德再度於推特上發文嘲諷，「台灣要打電話過來了！」
活塞隊將於31日主場迎戰多倫多暴龍，能否終結28連敗，大家都十分關注，只是球隊屋漏偏逢連夜雨，中鋒 Isaiah Stewart因腳指受傷，預計缺席10到14天，這對於渴望止敗的活塞來說無疑是又一重擊。
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