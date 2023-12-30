事實查核中心公布賴清德老家位置爭議真相　新北市府、卓冠廷再槓

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新北市政府工務局再說到，依據建築法第9條規定文字，「重建」即為「新建」，依建築法規定必須申請建築許可；經查賴家老宅在2003年重建時賴清德時任立法委員，其本人或其家人並無依照規定提出申請資料可查。
新北市政府工務局強調，經查證1981年前後及2009年前後資料，共計調閱農業部林業及自然保育署航測及遙測分署、內政部國土測繪中心等相關圖資16張，交叉比對多方佐證，務求一切力量佐證判定，相關人士若再有批判，只能證明是無法接受事實，蓄意向公務人員潑髒水的惡劣行徑。
對此，卓冠廷表示，公開造謠的新北市政府突然裝起清廉正義，讓人笑破大牙，事實查核中心已證實工務局套圖錯誤，新北市府有時間發說謊新聞，沒本事認錯，請二位市府局長有話對檢察官說明吧，不要再用市府資源發稿當侯友宜的競選總部了。
根據台灣事實查核中心議題觀察室－【藍白指控「賴皮寮」】專家指「航照解讀錯誤」賴清德老宅荒廢20年原址重建中的文章中，經比對航照圖、請教遙測專家、調閱地籍謄本，並前往萬里現址實地採後訪，確認該棟完成於2003的建物確實是在1960年代礦業工寮舊址上興建的，雖然從1980年代到2003年，該基地曾經荒廢將近二十年，指出新北市政府跟民眾黨不分區立委提名人黃國昌的空照圖一是套圖不夠精確，一是時間涵蓋範圍不足，都不正確。
台灣事實查核中心在綜合調查後做出結論，指出賴清德老家原址在1970年代就是工寮，但賴家曾經搬離，老家荒廢近20年，直到2003年才在原址重建新居。黃國昌和新北市政府解讀航照圖資都出現一定偏誤，才得出賴清德老家位於「工寮範圍外」或「空地」的結論；另一方面，賴陣營強調老屋從1958年就存在、在2003年「修繕」、「整修」；但事實上，賴家老屋曾經荒廢，是歷經「重建」才又出現，建物並非始終存在。
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