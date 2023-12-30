台灣好市多開賣「瑪利歐賽車」！等比例神還原 售價還比國外便宜
美式賣場好市多（Costco）又開賣特殊玩具了！近期有民眾在現場看到「瑪利歐賽車」實體版也在台灣開賣，售價為1萬0769元，比日前先開賣的加拿大還要便宜將近4千元，消息也引發大批家長熱議。
記者潘毅／綜合報導
臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員近期發文分享，近期看到台灣好市多也上架「SUPER MARIO 兒童電動車」了，製作比例是1：1，還原度100%，小朋友真的可以上去開，還有排檔桿3檔可調，售價為1萬0769元。
其實這款兒童電動車，日前就在加拿大好市多先行上架，而當地價格則是449.99元美元（約新幣1萬3807元），當時也在國外掀起一陣熱購潮，也引發台灣家長的關注，希望也能在台灣買到，如今願望也實現，且對比兩地價格，台灣則便宜約3千元。
現場照片曝光後，立刻有不少家長大讚「好帥」、「坐上去好拉風」，更有大人也表示想玩，不過該商品也有寫上適用年齡為3至8歲，最大載重為37公斤，最高時速為8公里，因此大朋友只能在旁邊看小朋友玩。此外也有民眾發現這輛車「需充電6至8小時」後，只能使用半小時，因此覺得有些滅火。